Doktorların bıçaklı kavgası : 1 ölü

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.