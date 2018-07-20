Doktorlar şiddete karşı aikido öğrenecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de Tabip Odası, doktorların şiddete karşı kendilerini koruması için savunma sanatı olan aikido kursu açacak.

Denizli Tabip Odası, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakını tarafından başına kaldırım taşıyla vurulmasını protesto etmek için eylem düzenledi. Özel bir hastane önünde düzenlenen eyleme Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten başta olmak üzere hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve çalışanlar katıldı. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tabip Odası Başkanı Meral Alten, "Bu konuyla ilgili tüm yetkilileri ve yöneticileri acil önlem almaya davet ediyoruz. Şiddeti uygulayan kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve indirim uygulanmamalı. Bozuk olan sağlık sisteminin suçlusu hekimler ve sağlık çalışanları değil" dedi.

Oda olarak savunma sanatı kursu açacaklarını belirten Alten, "Denizli Tabip Odası olarak doktorları saldırılara karşı korumak için acil olarak kendi önlemimizi alacağız. Üyemiz olan doktorlar için savunma sanatı olan aikido kursu açacağız. Bunun çözüm olmadığının bilincindeyiz. 'Zarar verme' diyerek hekimliğe başlayan bizler, 'zarar görme' durumuna geldiysek, artık şiddet için gereken önemin verilmesi, cezaların uygulanması ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasının vakti geldi, geçiyor bile" diye konuştu.

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