Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Doktorlar şiddete karşı aikido öğrenecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de Tabip Odası, doktorların şiddete karşı kendilerini koruması için savunma sanatı olan aikido kursu açacak. Denizli Tabip Odası, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde,...

Doktorlar şiddete karşı aikido öğrenecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de Tabip Odası, doktorların şiddete karşı kendilerini koruması için savunma sanatı olan aikido kursu açacak.
Denizli Tabip Odası, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakını tarafından başına kaldırım taşıyla vurulmasını protesto etmek için eylem düzenledi. Özel bir hastane önünde düzenlenen eyleme Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten başta olmak üzere hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve çalışanlar katıldı. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tabip Odası Başkanı Meral Alten, "Bu konuyla ilgili tüm yetkilileri ve yöneticileri acil önlem almaya davet ediyoruz. Şiddeti uygulayan kişiler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve indirim uygulanmamalı. Bozuk olan sağlık sisteminin suçlusu hekimler ve sağlık çalışanları değil" dedi.
Oda olarak savunma sanatı kursu açacaklarını belirten Alten, "Denizli Tabip Odası olarak doktorları saldırılara karşı korumak için acil olarak kendi önlemimizi alacağız. Üyemiz olan doktorlar için savunma sanatı olan aikido kursu açacağız. Bunun çözüm olmadığının bilincindeyiz. 'Zarar verme' diyerek hekimliğe başlayan bizler, 'zarar görme' durumuna geldiysek, artık şiddet için gereken önemin verilmesi, cezaların uygulanması ve uygun çalışma koşullarının sağlanmasının vakti geldi, geçiyor bile" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328