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Doktorla tartışan hasta, tüm hekimlerden özür diledi

İZMİR'de geçen temmuz ayında gittiği Alsancak Devlet Hastanesi'nde muayene sırasının uzaması üzerine doktora hakaret eden Can Aksu, hatasını anlayıp, tartıştığı doktorun yanı sıra İzmir Tabip Odası'na da bir mektup göndererek, tüm...

Doktorla tartışan hasta, tüm hekimlerden özür diledi
İZMİR'de geçen temmuz ayında gittiği Alsancak Devlet Hastanesi'nde muayene sırasının uzaması üzerine doktora hakaret eden Can Aksu, hatasını anlayıp, tartıştığı doktorun yanı sıra İzmir Tabip Odası'na da bir mektup göndererek, tüm hekimlerden özür diledi.
Geçen temmuz ayında Alsancak Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda Can Aksu, muayene için gittiği poliklinikte, iddiaya göre uzun süre beklemek zorunda kaldığı için doktorla tartıştı, hakaret etti. Zor koşullarda hastalara şifa dağıtan doktora karşı davranışının hatalı olduğunu anlayan Aksu, önce gidip tartıştığı doktordan özür diledi. Doktorun tüm meslektaşlarından özür dilemesi gerekteğini söylemesi üzerine Can Aksu, bu kez de yaşananları anlattığı özür mektubunu, İzmir Tabip Odası'na gönderdi.
Can Aksu, gönderdiği mektubun odaya ait sosyal medya hesaplarından da paylaşılmasını istedi. İzmir Tabib Odası da bu durumu basın açıklamasıyla duyurdu.

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