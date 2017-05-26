Doktora 'geri zekalı' diyen kadına 10 ay hapis

Bahri KARATAŞ / İZMİR, ( )- İZMİR'de rahatsızlanan çocuğunu götürdüğü hastanede, kadın doktor ile tartışıp, "Geri zekalı doktor, sen ne biçim doktorsun?" diyen Ümran H., açılan hakaret davasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya konu olan olay, 2 Mart 2015'te, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Çocuğu rahatsızlanan Ümran H., çocuğunu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü. Burada Ümran H. çocuğu ile ilgilenen doktor Özlem S. ile tartıştı. Tartışma sırasında Ümran H. iddiaya göre görevli doktor Özlem S.'ye "Geri zekalı doktor, sen ne biçim doktorsun?" diyerek hakaret etti. Bu hakaret sonrası doktor hasta yakını hakkında şikayetçi olurken soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, zanlı hakkında, hakaret suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ümran H. ve müşteki doktor Özlem S. katılmazken, her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, doktorun şikayetinden vazgeçtiğini, sanığın doktora hakaret ettiğine ilişkin şikayetçinin soyut ifadesinin dışında bir delilin olmadığını savunarak beraat talep etti. Hakim, görevli doktor Özlem S.'ye görevi sırasında kamu görevi nedeniyle "Geri zekalı doktor" diyerek onur ve şerefini zedeleyecek şekilde sözler kullandığından sanık Ümran H.'ye önce 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçla ilgili eylemi kabul etmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yardımı ile duruşmadaki iyi halini dikkate alan hakim, bu cezayı 10 ay hapis cezasına indirdi. Sanık hakkında daha önce başka bir suçtan hükmün geri açıklanması kararı bulunduğundan bu kararda ertelemeye gidilmedi.