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Doktor, Valla Kanyonu'ndan 4 gün sonra çıktı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da 4 gün önce yürüyüş yapmak için girdiği Valla Kanyonu'nda kaybolduğu sanılarak bu sabah arama çalışması başlatılan Dr. Mohaç Afşar, kendi imkanlarıyla kanyondan çıktı. Ankara'da bir...

Doktor, Valla Kanyonu'ndan 4 gün sonra çıktı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da 4 gün önce yürüyüş yapmak için girdiği Valla Kanyonu'nda kaybolduğu sanılarak bu sabah arama çalışması başlatılan Dr. Mohaç Afşar, kendi imkanlarıyla kanyondan çıktı.
Ankara'da bir hastanede görevli Dr. Mohaç Afşar, geçen cumartesi günü Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Muratbaşı Köyü'nde Devrekani Çayı ile Kanlıçayın birleştiği yerde başlayan ve Cide İlçesi'ne doğru uzanan 12 kilometrelik Valla Kanyonu'na girdi. Dr. Afşar ile en son pazar gecesi eşiyle telefonda konuştuktan sonra kendisiyle iletişim kurulamadı.
Ailesinin başvurusu üzerine bu sabahtan itibaren kanyonda arama çalışması başlatıldı. Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği üyesi 5 sporcu ve AFAD personelinin araması sürerken Dr. Mohaç Afşar, bugün öğle saatlerinde Cide Hamitli Köyü Mevkii'nde kanyondan çıktı.
Türkiye'nin en büyük 2'nci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonu'na girmesinden sonra 4'üncü gün çıkan Afşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dr. Mohaç Afşar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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