Doktor olan başkandan 2 gün ücretsiz sağlık hizmeti

MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye İlçesi'nde, doktor olan Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Tunç, Belediye Sağlık Kliniği’nde haftada iki gün ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Van’ın Muradiye İlçesinde Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Kliniği, salı ve cuma günleri ilçe sakinlerine ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Kış mevsimiyle birlikte hasta sayısında artış oluşurken, Belediye Eş Başkanı Dr. Mehmet Ali Tunç klinikte günlük 100 hastayı muayene ediyor. Hastane dışında Belediye işleriyle de yakından ilgilendiğini söyleyen Belediye Eş Başkanı Dr. Tunç, "Yaklaşık bir aydır havaların soğuk olması nedeniyle hasta sayımız oldukça fazla. Burası tamamen belediye bağlı bir kurum. Tedavi ve muayeneyi ücretsiz yapıyoruz. Her gelen hastayı muayene edip gerekli işlemleri yapıyorum. Bu hizmeti halkımız için yapmaya devam edeceğim" dedi.



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