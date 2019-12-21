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Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten...

GENEL 21.12.2019, 11:07
Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi
BALIKESİR'in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edilen babanın, savcılık ifadesinde, kızının 'godoş' demesi üzerine kendini kaybettiğini söylediği ortaya çıktı.
Geçen 27 Haziran günü meydana olayda; Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da  kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz'a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Gülnur Yılmaz'ın otomobilinde bulunan arkadaşları Melike O. ile Ebru U.'ya ise dokunmadı. Yılmaz, kızını tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. 11'i kafasına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'BANA GODOŞ DEDİ'
Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, baba Mehmet Ali Yılmaz'ın savcılık ifadesinde "Kızımı çok seviyorum. Onun otomobiline bilerek, çarpmadım. O yavaş gidiyordu, ben hızlı gidiyordum, bu yüzden kaza oldu. Onu otomobilden indirdim, diğer iki kızı tanımıyordum. Bana cümle içinde 'godoş' kelimesini kullandı. Kendimi kaybedip belden aşağısına sıktım. Sonra da bilinçsizce ateş ettim" dediği kaydedildi 
SON ANINDA BİLE ANNESİNİN YERİNİ SÖYLEMEDİ
İddinamaede olay anında Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilde bulunanlardan Ebru U.'nun ifadesine de yer verildi. Ebru U.'nun (21), "Yurttan arkadaşım Gülnur ile Edremit'e gitmek için yola çıktık. Yoldayken uyuduğum sırada, birden aracın arka kısmından çarpma sesi duydum. İrkilip uyandım. 'Ne oluyor' dediğimde Gülnur, 'Bilerek araca çarpıyor' dedi. Üçüncü çarpmasında bariyerlere çarpıp durduk. Gülnur bize panik halinde, 'Araçtan inin' dedi. Mustafa Ali Yılmaz, bulunduğumuz otomobile yaklaştığında da  'Telefonla kamera kaydına girin' dedi. 'Sizinle işim yok' dedi. Gülnur'u zorla alıp, otomobilin arkasına götürdü, silah sesleri duymaya başladık. Silah sesleri gelmeden önce, Gülnur'un, 'Annemin yerini bilmiyorum, ben arkadaşlarımla tatile gidiyorum' dediğini duydum" diye ifade verdiği kaydedildi.
İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Katil zanlısı babanın otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağının bulunduğu anlatılan iddianemede tutuklu sanık için 'Canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. İndirim hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.
İddianamede Yılmaz'ın çarptığı otomobilde bulunan Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'ya (20) yönelik suçları nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçlarından 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

 

 

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