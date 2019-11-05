Doktor İrem, hemşire annesiyle birlikte hayat kurtarıyor

KONYA'da doktor olan İrem Demirtaş (24), 21 yıldır 112 Acil Servis Hizmetleri'nde çalışan hemşire annesi Elif Demirtaş (48) ile aynı ambulansta görev yapmaya başladı. Anne-kız, görevli oldukları yenidoğan ambulansında birlikte hayat kurtarıyor.

Konya Acil Sağlık Hizmetleri'nde hemşire olan 2 çocuk annesi Elif Demirtaş'ın doktor olan kızı İdem Demirtaş, kura çekimi sonucu kendi çalıştığı bölüme atandı. Anne- kız şimdilerde yenidoğan ambulansında birlikte görev yapıp, yeni doğan bebeklerin hayatlarını kurtarıyor. Elif Demirtaş, 1998 yılından beri 112 Acil Servis Hizmetleri'nin farklı birimlerinde çalıştığını belirtti. Kızının ilk atamasında kura çekimiyle kendi çalıştığı istasyona atanmasından mutlu olduğunu dile getiren Elif Demirtaş, şunları söyledi:

''112 Acil Servis'te çalışmaya başladığımda İrem henüz 3 yaşındaydı ve kreşe gidiyordu. Nöbet tuttuğum günler benim için zorlu geçiyordu. Çünkü İrem sürekli 112 çağrı hattını arayarak, kreşte öğrendiği, şarkı ve şiirleri bana zorla dinletiyordu. Nöbetten çıkıp eve geliyordum. İrem, sürekli bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyordum. Ben de 'Kızım inşallah bir gün sen de okuyup doktor olursun, o zaman ben de seni anlamayacağım' derdim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak."

İlk atamasının Konya'ya ve annesinin çalıştığı istasyona olmasının mucize olduğunu ifade eden İrem Demirtaş ise, ''Tercihte birinci sırayı Konya 5010 istasyonu olarak belirledim. Ancak çok tereddütlüydüm. İstediğim yerin gelmesi hemen hemen imkansız gibiydi. Annemin çalıştığı yeri birinci sıraya yazdım. Atamam da kura çekimiyle yapıldı ve şans eseri birinci tercih olan yere atandım'' diye konuştu.

​Annesiyle birlikte aynı istasyonda çalışmanın zorluğunu da yaşadığını belirten İrem Demirtaş, ''İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü, o benim annemdi. Anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ancak annem, ‘kızım burası iş yeri ve bizler kutsal bir meslek yapıyoruz’ deyince, çok rahatladım. Ekip amiri olarak görev yapıyorum ve iş başka, anne-kız ilişkisi başka. Bunu profesyonel kişiler olarak ayırt ediyoruz'' dedi.

Evde görev dağılımın ise farklı olduğunu belirten Demirtaş ''Evin küçük kızı olarak yine ev işlerinde anneme yardımcı oluyorum. Günün sonunda eve gittiğimizde anneme yorgunluk kahvesi yapıp, kahveyi içtikten sonra birlikte ev işlerini yapıyoruz'' diye konuştu.



