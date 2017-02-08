Doktor, hastasına 200 lira MR parası verdi

ANTALYA'nın Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 34 yaşındaki Dr. Serap Erkeç Alkan, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sosyal güvencesi olmayan hastasına MR çektirmesi için 200 TL verdi. Doktorun bu davranışı bir meslektaşı tarafından sosyal medyadan paylaşılınca, büyük beğeni aldı.Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Kaş Devlet Hastanesi'nde görevli fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Serap Erkeç Alkan, birkaç gün önce kendisine muayene için gelen ve dizinde şişlik olan 61 yaşındaki H.K.'ye akut menisküs yırtığı tanısı koydu. Hastasına MR çektirmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alkan, H.K.'nin Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sosyal güvencesinin olmadığını öğrendi. Çalıştığı hastanede çekilmediği için MR'ı başka bir hastanede çektirmesi gerektiğini anlatan Dr. Alkan, bunun için hastasına cebinden MR çektirmesi için 200 TL verdi. Doktorun verdiği parayı önce almak istemeyen hasta, bunu daha sonra ödemek kaydıyla kabul etti.KONU SOSYAL MEDYADA YAYILDIMuğla'nın Fethiye İlçesi'nde özel bir hastaneye giden H.K., burada MR için başvurduğu Op. Dr. Osman Kurtuluş'a yaşadıklarını anlattı. Meslektaşının davranışından etkilenen Kurtuluş, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Meslektaşına davranışından dolayı teşekkür eden Kurtuluş'un paylaşımı kısa sürede yayılırken çok sayıda yorum ve beğeni aldı.'ZORLA KABUL ETTİ'Evli ve 1 çocuk annesi Dr. Serap Erkeç Alkan, yaşanan olayın sosyal medyada yayılmasının ardından muhabirine açıklama yaptı. Dr. Alkan, "İsmini veremeyeceğim hastam bana geldi. Yaptığım muayenede sağ dizinde ağır bir şişlik ve ısı artışı vardı. Dizini hareket ettiremiyordu. Hareket kısıtlılığı olunca akut menisküs yırtığı tanısı koydum. Çünkü dizinin üstüne basamıyordu. SGK'ya prim borcu nedeniyle sosyal güvencesi yoktu. Kendisine acil MR çektirmesi gerektiğini, hastanemizde MR olmadığını söyledim. 'Nasıl yapsak acaba' dedi. Ama morali bozuldu. Ben de bunu çözmemiz gerektiğini söyledim. Nasıl yapacağı kaygısına düştüğünü gördüm. Üzüldü. Ben de 'Canını sıkma amca, bunu çözeriz' dedim. Hemen çıkarıp 200 lira verdim. Almak istemedi. Önce 'Amca sen bunu hallet, bana dua edersin' dedim, yine kabul etmedi. Daha sonra 'Amca borç olsun. Durumun düzelince geri ödersin' diye ısrar ettim. Zorla kabul etti" dedi.'ABARTILACAK BİR YANI YOK'Yaşanan bu durumu kimseyle paylaşmadığını, hastasının Fethiye'deki hastanede görevli doktor Osman Kurtuluş'a durumu anlattığını söyleyen Dr. Alkan, "O da telefonumu bulup beni arayarak teşekkür etti. Meslektaşım olayı sosyal medyada yazmış. Bu davranışın abartılacak bir yanı olmadığını düşünüyorum. Her meslektaşım böyle bir durum karşısında bu davranışı gösterebilir. Sonuçta hepimiz insanız. Ayrıca hastamın adını veremem. Onun incinmesini asla istemem" diye konuştu. Kaş'ta seracılıkla uğraşan H.K.'nin ise yaşanan olaydan bir gün sonra bankadan kredi çekerek prim borcunu ödediği belirtildi.4 YILLIK DOKTORDr. Serap Erkeç Alkan, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak 2 yıl Ağrı Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Dr. Alkan, 2015 yılının mart ayından bu yana Kaş Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.

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