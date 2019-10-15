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Doktor baba- kız aynı istasyonda
DENİZLİ'deki Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Dr. Talat Topan, aynı istasyona pratisyen doktor olarak atanan kızı Begüm Topan (24) ile birlikte çalışmaya başladı. Denizli'de yaşayan Begüm Topan, küçük yaşlardan itibaren...
GENEL 15.10.2019, 14:57
DENİZLİ'deki Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Dr. Talat Topan, aynı istasyona pratisyen doktor olarak atanan kızı Begüm Topan (24) ile birlikte çalışmaya başladı.
Denizli'de yaşayan Begüm Topan, küçük yaşlardan itibaren babası Talat Topan'ın izinden giderek doktor olmak istedi. Babasının da eğitim aldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitiminin ardından başarıyla bitiren Topan, pratisyen doktor olarak atanmaya hak kazandı. Topan, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan atama sonucunda, babasının görev yaptığı Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'na atanarak görev yapmaya başladı.
İŞYERİNDE MESLEKTAŞ, EVDE BABA
Begüm Topan, geçmişte babasıyla aynı yerde doktorluk yapmayı hep hayal ettiğini ifade ederek, "Eğitim hayatım boyunca babamdan hep iş hayatıyla ilgili anılarını dinlemiştim. Bu durum sağlık sektörünü seçmemde etkili oldu. Babamla aynı fakülteden mezun olup, aynı yerde hekim olarak göreve başlamak güzel bir duygu. Meslekte edindiği bilgi birikimiyle bana rehberlik ediyor. O benim işyerinde meslektaşım, evde ise babam. Ben de babam gibi yıllarca sağlık camiasına başarılı bir şekilde hizmet ederek, meslek hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.
'KIZIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'
Kızıyla aynı yerde meslektaş olmanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Talat Topan ise "Kızımın, benim eğitimimi aldığım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması ve görev yaptığım Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda mesleğe başlaması gurur verici. Hiç aklıma gelmezdi. Benim peşimden sağlık sektörünü seçti, doktor olmaya karar verdi. O da bennim gibi, sağlık sektöründe hizmet vermeye çalışacak. Kızımla birlikte çalışmak gurur verici" diye konuştu.
Denizli'de yaşayan Begüm Topan, küçük yaşlardan itibaren babası Talat Topan'ın izinden giderek doktor olmak istedi. Babasının da eğitim aldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitiminin ardından başarıyla bitiren Topan, pratisyen doktor olarak atanmaya hak kazandı. Topan, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan atama sonucunda, babasının görev yaptığı Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'na atanarak görev yapmaya başladı.
İŞYERİNDE MESLEKTAŞ, EVDE BABA
Begüm Topan, geçmişte babasıyla aynı yerde doktorluk yapmayı hep hayal ettiğini ifade ederek, "Eğitim hayatım boyunca babamdan hep iş hayatıyla ilgili anılarını dinlemiştim. Bu durum sağlık sektörünü seçmemde etkili oldu. Babamla aynı fakülteden mezun olup, aynı yerde hekim olarak göreve başlamak güzel bir duygu. Meslekte edindiği bilgi birikimiyle bana rehberlik ediyor. O benim işyerinde meslektaşım, evde ise babam. Ben de babam gibi yıllarca sağlık camiasına başarılı bir şekilde hizmet ederek, meslek hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.
'KIZIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'
Kızıyla aynı yerde meslektaş olmanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Talat Topan ise "Kızımın, benim eğitimimi aldığım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması ve görev yaptığım Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda mesleğe başlaması gurur verici. Hiç aklıma gelmezdi. Benim peşimden sağlık sektörünü seçti, doktor olmaya karar verdi. O da bennim gibi, sağlık sektöründe hizmet vermeye çalışacak. Kızımla birlikte çalışmak gurur verici" diye konuştu.
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