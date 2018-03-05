Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Doğum gününü 36 kimsesiz çocukla yurt dışında kutladı

ARTVİNLİ iş adamı Nedim Koyuncu, 44'üncü yaşına girerken ilgi çeken bir doğum günü kutlaması yaptı. Çocuk Sevgi Evlerinde kalan 36 kimsesiz çocuğa yeni kıyafetler alan Koyuncu, ayrıca çocukları 2 günlük tatil için Gürcistan'ın...

Doğum gününü 36 kimsesiz çocukla yurt dışında kutladı
ARTVİNLİ iş adamı Nedim Koyuncu, 44'üncü yaşına girerken ilgi çeken bir doğum günü kutlaması yaptı. Çocuk Sevgi Evlerinde kalan 36 kimsesiz çocuğa yeni kıyafetler alan Koyuncu, ayrıca çocukları 2 günlük tatil için Gürcistan'ın Batum kentine götürdü.
İş adamı Nedim Koyuncu, 44'üncü doğum gününe girerken, kimsesiz çocuklara sürpriz yapmak için Artvin Valiliği’ne başvuruda bulundu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Sevgi Evlerinde kalan çocukları eğlendirmek istediğini belirtti. İl Müdürlüğü'nün verdiği iznin ardından, yaşları 6 ile 18 arasında değişen 36 çocuğa kıyafetler hediye eden Koyuncu, ardından çocukları, Gürcistan’ın Batum kentine götürdü. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, 5 yıldızlı otelde konakladı. Nedim Koyuncu, çocuklarla birlikte Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak'ı da ziyaret etti. Akşam yemeği yediği çocuklarla doğum günü kutlaması yapan Koyuncu, çocuklara hediyeler verdi. Çocuklar, 2 günlük tatilin ardından Artvin’e döndü.
Hayatında ilk defa doğum gününü kutladığını belirten Nedim Koyuncu, bunu da kimsesiz çocuklarla gerçekleştirdiğini söyledi. Koyuncu, "Çocuk istismarlarının yaşandığı bir dönemde bu yetim ve öksüz çocuklarımızın her durum ve her şartta yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu çocuklarımızın yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. İnsanlığımızın ölçüsü para pul değil; yetimi öksüzü, açı susuzu, garibanı kollamak ve gözetmekle ölçülüdür. Elbette bu gibi insanlarımıza, çocuklarımıza devletimiz sahip çıkıyor ama bizlerin de birey olarak üzerimize düşen görevleri var. Bunları yaptığımız ölçüde insanız. İlk defa bir doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım" dedi. Koyuncu ayrıca, desteklerinden dolayı Vali Ömer Doğanay'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314