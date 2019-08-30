Doğum gününde ölen Zeynep, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre arkadaşı Umut K.'nin (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu doğum gününde ölen lise öğrencisi Zeynep Atagün (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün'ü doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Aile üyelerinin başka bir odada bulunduğu sırada Umut K., babasına ait pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Bu sırada tüfek, iddiaya göre kazayla ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Atagün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haber üzerine olay yerine gelen Atagün'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Atagün'ün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı.

TABUTUNA GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Atagün'ün cenazesi bugün yakınları tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, evinin önüne götürüldü. Helallik alınmasının ardından da Kaklık Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Baba Mevlüt Atagün ile anne Songül Atagün, üzerine gelinlik örtülen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü. Zeynep Atagün, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan Umut K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Umut K.'nin ilk ifadesinde önce Atagün'ün tüfekle intihar ettiğini, daha sonra yanlışlıkla tetiğe dokunduğunu söylediği ve çok pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.



