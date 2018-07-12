Doğum fotoğrafçısı, kadınları normal doğuma teşvik ediyor

DİYARBAKIR'da doğum fotoğrafçılığı ve koçluğu yapan Serap Aşılı (40), bugüne kadar yaklaşık 1500 doğum fotoğrafı çekti. 9 ay önce kendi bebeğini de doğumunundan hemen sonra görüntüleyen Aşılı, çektiği fotoğrafı koçluğunu yaptığı anne adaylarına gösterip, onları cesaretlendirerek, normal doğuma teşvik ediyor.

Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 7 yıldır doğum fotoğrafçılığı ve koçluğu yapan Serap Aşılı, kadınları normal doğuma teşvik etmek amacıyla iğne dahi yaptırmadan doktor kontrolünde 9 ay önce doğum yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Diyarbakır olmak üzere birçok kentte yaklaşık 1500 doğumu fotoğraflayan Aşılı, erkek bebeğini de dünyaya getirdikten hemen sonra görüntüledi. Bebeğini doktor kucağındayken kendi makinesiyle görüntüleyen Serap Aşılı'nın o anlarını da eşi Ali Aşılı fotoğrafladı. Aynı zamanda fotoğraf eğitimi verdiğini belirten Serap Aşılı, elinde makinesiyle girdiği doğum hikayesini şöyle anlattı:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ile gidiyorum. Şimdiye kadar 1500'den fazla doğum fotoğrafı çektim. Yaklaık 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. İlk yıllarda sezaryen daha fazlaydı. Ama şu son 2 yıldır, yüzde 60 sezaryen varsa, bunun yüzde 40'ı normal doğum olmaya başladı. Normal doğuma talep artmaya başladı, doktorlar da teşvik etmeye başladı, halkımız da bu konuda bilinçlendi. Anne adayları normal doğumun güzelliğini ve kolaylığını öğrendiği için hepsi normal doğum yapmak için istek duymaya başladılar. Bebek ve annede herhangi bir problem yoksa normal doğuma alınıyorlar, yoksa sezaryen yapılıyor."

Yaklaşık 13 yıldır evli olduğunu ancak çocuk sahibi olmadığını kaydeden Aşılı, geçen yıl anne olmaya karar verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar doğumlarına girdiğim annelerin duaları sayesinde tüp bebeğe ihtiyaç duyulmadan hamile kaldım. Doğum yaptığım günde doğum sancılarımı anladım, eşimi aradım ve 'Gel ben doğum yapacağım' dedim. O da geldi ama ben hastaneye gitmeden doğum hazırlığı yaparken, belki hastanede epidural yapılır, biraz ağrım olmaz diye düşünmüştüm. Hastane odasını süsleyeceğim eşyalarımı hazırladım, hastaneye gittik, yarım saat daha gitmesem doğum gerçekleşecekmiş. Hiçbir iğne, ağrı kesici yapmadan tamamen normal yollarla doktorumun da sayesinde bebeğimizi kucağımıza aldık" dedi.

Doğumdan hemen sonra bebeğininin fotoğrafını çektiğini anlatan Serap Aşılı, "Tüm doğum fotoğrafçılarının hayalidir aslında, son zamanlarda da arttı. Doktoruma daha önce kendi doğum fotoğramı çekeceğimi söylemiştim, o da bana 'Makineni elinde tut' dedi. O sıra ağrım çok olmuştu, ellerim titriyordu ama 'Benim bunu çekmem lazım' dedim. Doğum yaparken de makinem elimdeydi, bırakmadım hiç ve bebeğimi çektim. Sonra hemşire arkadaşlar da beni çekti, bu zevki başkasına bırakamazdım, herkesi çektim, kendi fotoğrafımı da kendim çekmeliydim" diye konuştu.

Doğumdan 2 gün sonra ayağa kalkıp, normal hayatına döndüğünü ifade eden Serap Aşılı, fotoğrafı çekmesindeki asıl nedenin ise anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek olduğunu söyledi. Aşılı, "Ben herkese öncelikle normal doğumu tavsiye ediyorum. Normal doğum sonrası ağrısız, acısız hemen ayağa kalkmanız, bebeğinizle daha rahat ilgilenmeniz hepsi çok güzel olduğundan dolayı, hepsine normal doğumu tavsiye ediyorum. Ben normal doğum yaparak kendi fotoğrafımı çekebildiysem, tüm arkadaşlarım da normal doğumda bunu yapabilirler. Koçluğunu yaptığım anne adaylarına da korkularını yenmeleri için cesaretlendirmek için bunları anlatıyorum" dedi.



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