Doğubayazıt'ta siste hayat durdu

Yusuf İBA / DOĞUBAYAZIT(Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi.

Gece saatlerinden itibaren Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı geçidinde ve Doğubayazıt- Ağrı karayolunda görüş mesafesi sis yüzünden 3 metreye kadar indi. Bugün de etkisini sürdüren sis yüzünden ulaşım çoğu zaman durma noktasına geldi. Sis nedeniyle yavaş gitmelerine rağmen sürücüler, zor anlar yaşadı.

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