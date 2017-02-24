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Doğubayazıt'ta, PKK'nın Köy Komisyonu üyesi 9 kişi tutuklandı

Servet ARSLAN / AĞRI, () - AĞRI İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde köy komisyonu üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı. Valilikten...

Doğubayazıt'ta, PKK'nın Köy Komisyonu üyesi 9 kişi tutuklandı

Servet ARSLAN / AĞRI, () - AĞRI İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde köy komisyonu üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında sözde 'Köy Komisyonu' isimli oluşum içerisinde yer alarak PKK/KCK bölücü terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve Doğubayazıt'ta ikamet eden kişilere yönelik olarak geçen 13 Şubat günü eş zamanlı  operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden M.Ç., M.A., İ.A, H.C., İ.B., M.A, S.İ., M.B., D.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.C. ve M.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Patnos İlçesi'nde PKK/KCK'ya yönelik geçen 16 Şubat günü düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden F.K. ve A.A. silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 7 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı verildi. Diğerleri serbest bırakıldı.

 

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