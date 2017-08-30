Doğu ve Güneydoğu'da büyük zaferin 95'inci yıl dönümü coşkusu

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu gün kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, coşkulu geçti. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalarda, renkli görüntüler ortaya çıktı.ELAZIĞElazığ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Öğretmen Evi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, valilikte kutlamaları kabulü ardından belediye önünde kutlamalar devam etti. Belediye önünde trafiğe kapatılan Malatya Caddesi'ndeki törende Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, vatandaşların bayramını kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın mesajı okundu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı alanda az sayıda kişi bayramı izlemeye gelirken, apartmanlar bayraklarla donattı.TUNCELİTunceli'deki törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda kişi katıldı. Valilik önünde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasından sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün Türk Ordusu'na mesajının okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu ve tören sona erdi. Vali Tuncay Sonel ve Tuğgeneral Çolak, valilik makamında tebrikleri kabul etmesinden sonra etkinlikler sona erdi.BATMANValilik bahçesindeki törenlere Batman Valisi Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Aslan ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Turgut Özal Bulvarı'ndaki valilik binası karşında devam etti. Vali Deniz, Albay Aslan ve Belediye Başkanvekili Aksoy, halkın bayramını kutladı. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi ise yöresel halk oyunları gösterisi, protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük beğeni toplatı. Kutlamara katılan küçük çocukların Türk Bayraklı gösterisi de büyük alkış aldı. Törenlerde bir kadının kucağındaki bebeğiyle saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.BİNGÖLBingöl'de kutlamalar saat 10.00'da valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Vali Ali Mantı, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve askeri yetkililer katıldı. Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından tören sona erdi.SİİRTSiirt'teki törenler sabah erken saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Ardından Vali Ali Fuat Atik, Ganrizon komutanı Albay Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer protokol üyeleri ve çok sayıda kişi eski Hükümet binası önüne geçerek burada yapılan kutlamalara katıldı. Halk oyunları ve şiirlerin okunması arından tören son bulurken tören akşam verilecek resepsiyon ile devam edilecek.ŞIRNAKŞırnak'ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Buradaki törenin ardından Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehir Stadı'nda yapılan tören alanına geçildi. Vali Aktaş, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İstihkam Yüzbaşı Caner Acar yaptı. Program, 400 metrelik zafer koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Gençlik Hizmetleri Gençlik gönüllüleri korosu seslendirdikleri şarkılarla büyük beğeni topladı. Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından yapılan askeri geçit töreni halktan büyük alkış aldı.

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