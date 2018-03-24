Doğu Perinçek: Tehditleri göğüslememiz için Suriye ile işbirliği şart

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hükümetin Suriye rejimiyle işbirliği yapması gerektiğini ifade ederek, "Bizim, Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerika, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ittifakı ile tek başına karşı karşıya gelmememiz lazım. Yalnız kalmamamız, bu tehditleri göğüslememiz için geciktirmeden, ertelemeden Suriye ile işbirliği yapmamız lazım" dedi.İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde partililerle 'iktidar yürüyüşü' yemeğinden bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de umutlu olması gereken vatansever ve ilerici kesimlerde, karamsarlık ve umutsuzluğun hakim olduğunu öne süren Doğu Perinçek, "Neden karamsarız, neden umutsuzsunuz?" diye sorduktan sonra, şöyle devam etti:"PKK'nın üzerine yürüdüğümüz için mi, Afrin'de PKK tepelendiği için mi, FETÖ tasfiye edildiği ve 30 bin FETÖ bağlantılı kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) temizlendiği için mi umutsuzsunuz? Yoksa yargıdan 4 bin FETÖ bağlantılı savcı ve hakim tasfiye edildiği için mi? 105 bin kamu görevlisi FETÖ-PKK bağlantısı sonucu tasfiye edildiği için mi umutsuzsunuz? Yoksa Türkiye, Rusya ile el ele verdiği, İran'la silah arkadaşı olduğu, Irak'ta Barzani'nin, Amerika'nın, İsrail'in o Kürdistan girişimi yerle bir edildiği için mi umutsuzsunuz? Türkiye olağanüstü bir sürece girdi. Büyük kararlar, büyük çözümler sürecine girdi. Ve bu Vatan Partisi'nin programıdır. AKP iktidarı, Tayyip Erdoğan'la, FETÖ ile birlikte hükümet kurdu. Türkiye'yi 2014'e kadar Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen, Abdullah Gül ortaklığı yönetti. Vatan Partisi ne dedi? FETÖ, Amerika'nın Türk devleti içindeki gladyosudur. Bu temizlenmelidir. Bakın Vatan Partisi'nin programı gündeme geliyor, AKP'nin değil."'DEVLETİ YÖNETEMİYORLAR'Doğu Perinçek, Türkiye'nin sınır boylarındaki güvenliğini sağlamak ve komşuları ile ekonomik, güvenlik alanında işbirliği kapısını açacak bir büyük vatan savaşının içerisine girdiğini vurgulayarak, bu büyük mücadeleye, Saray savaşı diyenlerin olduğunu ifade etti. Şimdilerde ise bu mücadele için 'Sarayın savaşı' diyenlerin kalmadığını savunan Perinçek, "Bugün herkes Afrin'de ve TSK'nın devam edecek olan mücadelesinde birleşti. O saray savaşı, Erdoğan'ın savaşı hikayeleri bitti. Bu da Vatan Partisi'nin programı. Vatan Partisi'nin programının bir bir Türkiye'nin gündemine geldiği sürece girdik" dedi.Türkiye'nin artık eski kabuğuna sığamadığını açıklayan Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceğini söyledi. Erdoğan'ın vatan savaşına önderlik edemediğini ileri süren Perinçek, "Devleti yönetemiyorlar. Bugün devlet adamlığı, devlet yönetiminin gerektirdiği bir nolu görev Suriye ile işbirliğidir. Suriye ile işbirliği, Türkiye'nin Doğu Fırat, Münbiç yani bütün Suriye ve Irak'ın kuzeyini kapsayan güvenlik harekatında tayin edici önemde. Karşımızda Amerika, İsrail olduğunu unutmayalım. Biz; PKK, DAEŞ gibi birtakım terör örgütlerinin ötesinde, dünyanın büyük bir gücü ile karşı karşıya geldik. O gücün karşısına, onu dengeleyecek kuvveti koymamız lazım" diye konuştu.'SURİYE DÜŞMANI YÖNETİM KALAMAZ'İktidarın milleti birleştiremediğini öne süren Doğu Perinçek, hükümetin ülkenin temelini oluşturan Türkiye devrimi ile sorunlarının olduğunu söyledi. Türkiye'nin bir savaş içerisinde olduğunu, bu savaşla şaka olmayacağını kaydeden Perinçek; şahsi hırslar, saplantılar, inatlar nedeniyle bir milletin geleceği ile kimsenin oynayamayacağını belirtti. Perinçek, açıklamasının devamında şunları söyledi:"Tayyip Erdoğan'ın Suriye saplantısı, Beşar Esad saplantısı, Esad'a sabah akşam 'katil' demesi, Türkiye'nin kabul edeceği bir olay değil. Türkiye'nin başında Suriye düşmanı bir yönetim kalamaz. Suriye düşmanlığı aynı zamanda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri tehdidine karşı en geniş beraberliği kurması konusundaki birinci engel. Türkiye nasıl güvenilir olur? Suriye ile işbirliği yapıyorsa, o güvenilir bir Türkiye. Demek ki bu savaşı zafere götürmek istiyor. Yok burada bocalıyorsa o Türkiye'ye, o Tayyip Erdoğan'a kimse güvenmiyor. Çin, İran, Suriye, Rusya yöneticileri ile gidip konuşuyoruz. Hepsi bize şunu söylüyor: 'Tayyip Erdoğan'a güvenmiyoruz.' Biz de diyoruz ki 'Evet biz de güvenmiyoruz ama Türkiye'ye güvenin. Biz Türk milletine güveniyoruz" dedi.'ERDOĞAN'IN İNADI KIRILACAK'Türkiye'nin 3 yıl içerisinde büyük bir karar vereceğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu tarihi dönemde Türkiye'nin böyle devlet adamlığı ile bağdaşmayan, kurmaylıkla, ciddiyetle, bilimle bağdaşmayan bir yönetimi sırtında taşımayacağını biliyoruz. Göreceksiniz bu 3 yıl içerisinde Türkiye büyük bir karar verecek. İçine girdiğimiz sürecin boyutlarını iyi anlayalım. Şimdi Doğu Akdeniz ve Ege'den de Türkiye tehdit altında. Doğu Akdeniz'de petrol yatakları var, Ege bizim dünyaya açıldığımız deniz. Aynı zamanda orada da petrol ve doğalgaz yatakları var. Oradan da üzerimize dönen namlular var. Irak'ın Kuzeyi'nde Amerika ve İsrail ikinci Kürdüstan'ı kuramadı. Burada bir başarı var. Neden kuramadı? Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Rusya bir oldu ve kurdurmadı. Bu modelin şimdi Suriye'nin Kuzeyi'ne taşınması şart. Ama daha önemlisi bizim Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerika, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs ittifakı ile tek başına karşı karşıya gelmememiz lazım. Bu ittifakı bizim Doğu Akdeniz ve Ege'ye de taşımamız lazım. Orada da Suriye ile işbirliği, anahtar. Orada da yalnız kalmamamız, bu tehditleri göğüslememiz için bugün hemen geciktirmeden, ertelemeden Suriye ile işbirliği yapmamız lazım. Kaybedecek bir şey yok, Suriye'nin bizden istediği bir şey yok. Beraber, vatanımızın bütünlüğünü, güvenliğini sağlayacağız. Orta Doğu'ya huzur getireceğiz, barış getireceğiz, ekonomik işbirliği koşullarını yaratacağı. Orada 300-400 milyonluk geniş bir pazar var. Suriye ile işbirliği, Türkiye'nin geleceği açısından anahtar önemindedir. Ve göreceksiniz, Tayyip Erdoğanların bu inadı kırılacak. Türkiye bu inada tahammül etmeyecek. Bu saplantıları Türkiye sırtında taşımayacak."'İTTİFAK MODELİ GEÇERLİ DEĞİL'Konuşmasının sonunda ittifak yasasına da değinen Doğu Perinçek, "Hesaplar yapılıyor. 49,2 daha 51 eder, 48,3 daha 51 eder... Gelin hükümet mevzilerini paylaşalım, Türkiye'nin kaynaklarını paylaşalım. Ayakkabı kutularını dolduralım. Bu ittifak modeli artık geçerli değil. Türkiye'nin kaynaklarını paylaşmak, Türkiye'yi yağmalamak amacıyla beraberlikler geçerli değil. Türkiye'nin geleceğini basın, basındaki operasyonlar, basını kontrol etme girişimleri belirlemez. Türkiye'nin geleceğini gerçek gündemler belirler" diye konuştu.Perinçek, konuşması bittikten sonra bir süre partililerle sohbet etti.

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