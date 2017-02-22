Doğu Perinçek: Bu mafya sistemine hayır diyoruz. Milletimize güveniyoruz.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi olarak, mafya sistemine hayır diyoruz. Milletimize güveniyoruz. Bu atanmışlar sistemi milletimizce hiçbir şekilde kabul görmeyecektir" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAKANLARI VE YARDIMCILARINI ATIYOR. GÖREVLERİNE SON VERME YETKİSİ DE YİNE CUMHURBAŞKANLARINDA."

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle getirilmek istenenin 'atanmışlar sistemi' olduğunu ileri süren Doğu Perinçek, "Öyle bir hükümet kuruyorlar ki memur ve bürokratlardan oluşuyor. Anayasa değişikliğine bakıldığında Cumhurbaşkanı, bakanları ve yardımcılarını atıyor. Görevlerine son verme yetkisi de yine Cumhurbaşkanlarında. Böylece hükümet, Meclisin ve milletin denetiminden koparılıyor" diye konuştu.

"BAKANLARIN MİLLETE HESAP VERMESİ ARTIK SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR"

Perinçek, "Yeni getirilen sisteme göre, Bakanlar Kurulu'nun Meclise karşı sorumluluğu kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı'na sorumlu oluyor. Burada siyasal sorumluluk ile ceza sorumluluğu kasıtlı olarak birbirine karıştırılıyor. Açıkcası bakanların millete hesap vermesi artık söz konusu olmayacaktır" dedi.

"ULUSLARARASI MAFYANIN, SICAK PARA KOMİSYONCULARI, FAİZCİLERİN OLDUĞU MAFYANIN TÜRKİYE'YE DAYATMASIDIR"

Konuşmasında "Bu anayasa dayatması mafyanın dayatmasıdır" diyen Doğu Perinçek, şunları söyledi:

"Bir, uluslararası mafyanın dayatmasıdır. İki, Türkiye'de 1980 sonrası borçlanma ekonomisinin başta sıcak para komisyoncularının faizcilerin olduğu mafyanın Türkiye'ye dayatmasıdır. Bu bakımdan hayır diyoruz. Hakimiyet milletindir. Bu anayasa milletin hakimiyetine karşı bir girişimdir. Milletin hakimiyeti mafyaya devredilemez. Milletin hakimiyeti bürokratlardan teknokratlardan oluşan bir ekibe yürütme yetkisi devredilemez. Meclis devre dışı bırakılamaz. Bu nedenle Türkiye milleti bu mafyalaşan rejimin getirdiği mafya sistemine hayır diyecektir. Vatan Partisi olarak mafya sistemine hayır diyoruz. Milletimize güveniyoruz. Bu atanmışlar sistemi milletimizce hiçbir şekilde kabul görmeyecektir."