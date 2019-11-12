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Doğu'nun yükselen yıldızı Van, turistleri cezbediyor

TARİHİ ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajı ile Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezleri arasında yerini alan Van, son yıllarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte turistleri de cezbediyor. Tatil köylerinin, lüks sitelerin peş peşe yükseldiği...

GENEL 12.11.2019, 10:46
Doğu'nun yükselen yıldızı Van, turistleri cezbediyor
TARİHİ ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajı ile Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezleri arasında yerini alan Van, son yıllarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte turistleri de cezbediyor. Tatil köylerinin, lüks sitelerin peş peşe yükseldiği Van Gölü kıyılarında artık fiyatları 1 milyon lirayı aşan villalara rastlamak mümkün. Sınır kenti olan Van'a artık sadece İranlı turistler de gelmiyor. Premar Gayrimenkul Van İl Temsilcisi Kerem Baynal, Iraklıların da artık kente ilgi göstermeye başladığını, bunun huzur ortamından kaynaklandığını söyledi. 
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Urartular'a da başkentlik yapmış olan Van, son yıllarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte turistleri de cezbediyor. Van Gölü'nün sahilleri de artık diğer tatil bölgelerini aratmayacak şekilde yazlıklarla dolmaya başladı. Van Gölü'nün Türkiye'nin en büyük gölü olduğunu belirten Premar Gayrimenkul Van İl Temsilcisi Kerem Baynal, Van Gölü'nün sodalı olmasına rağmen yüzülebilen, içinde balık olan ve etrafında yazlıkların olduğu, insanların dinlendiği devasa bir alan olduğunu belirtti. Baynal, Van'ın kültürel, turizm ve ekonomik olarak çevre illeri de beslediğini söyledi. Özellikle yazın Türkiye ortalamasının altında bir sıcaklık değerlerine sahip olan Van'ın herkes tarafından cazip bir şehir olduğunu da anlatan Baynal, bunun İran ve Irak ülkelerinden gelenler için de bir avantaj olduğunu söyledi. Baynal, "Dolayısıyla yazın insanların sıcaktan kavrulduğu bir dönemde burada nerdeyse yorgan ile yatacağınız mevsimsel bir avantaj var. Geçmiş dönemlerde terörden ve huzursuzluktan dolayı insanların buraya gelişi çok zordu, onları getirtmek de çok zordu. Fakat son yıllarda huzur ortamıyla birlikte hem yerli hem yabancı turist sayısında da artış var. En çok sevindiren olay farklı farklı ülkelerden turistlerin gelip burada konaklamalı olarak kalmaları Van ekonomisi ve turizmi için çok kıymetlidir. Ve her geçen gün bu çeşitlilik artıyor. Örneğin daha önce İran ağırlıklı turist akını varken şimdilerde Irak'tan da gelmeye başladılar ve gayrimenkul alımına da başladılar" dedi. Van'ın avantajlı bir şehir olduğunu belirten Baynal, bunun özellikle yazlıkların sayısında da artışa neden olduğunu söyledi. Van Gölü sahilinde artık daha fazla yazlık, tatil köyü yapılmaya başlandığını ve insanların rağbet gösterdiğini belirten Baynal, fiyatların ise 300 binden başlayıp bir milyon TL’ye kadar çıktığını söyledi.
'DOĞU'NUN YÜKSELEN YILDIZI'
Van'ın, Doğu'nun yükselen yıldızı olduğunu belirten Baynal şöyle konuştu: "Sermaye, huzur, tatil gibi şeyler insanların kendi hayatlarından geleceklerinden emin oldukları yerde olur. Huzur ortamı olmayan her yer gelişime, yatırıma, seyahate, turistik dinlenmeye engeldir. Van olarak yıllarca bu sıkıntıları yaşadık. Huzur ortamının gelişiyle birlikte Van Gölü'müzde de ciddi gelişmeler olmaya başladı. Mavi bayraklı halk plajları oluşmaya başladı ki Türkiye'de sayılı yerlerde bu mavi bayraklı plajlar var. Ve en önemlisi Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerimizin tamamı sakin şehir diye tabir ettiğimiz şehirler cinsindendir. Sadece göl değil aynı zamanda doğası ile keşfedilmeye başlandı. Peki, ne zaman oldu? Savaşın, kavganın silahın konuşulduğu bir yerde maalesef gölü, plajlarımızı, sakin kentlerimizi göremiyorduk. Şimdi baktığınızda Van Gölü kıyısında bulunan yazlıklar yetmez oldu artık insanlar kış aylarından itibaren rezerve yapıyor. ‘Ben Ramazan ayını Van'da geçirmek istiyorum’ veya ‘artık Ege'ye Akdeniz'e gitmek yerine Van Gölü'nde tatilimi geçirmek istiyorum’ diyorlar. O yüzden huzur herkese lazım. Türkiye dünya hep huzurlu olsun istiyoruz." 

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