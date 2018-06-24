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Doğu Karadeniz’de seçmen sandık başında

TRABZON, () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için Türkiye genelinde başlanan oy verme işlemi, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilde sürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Artvin...

Doğu Karadeniz’de seçmen sandık başında

TRABZON, () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için Türkiye genelinde başlanan oy verme işlemi, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ilde sürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt illerinde yaşayanlar, sabah saatlerinde sandıklara giderek, oy kullanmaya başladı. Trabzon’da kurulan 2 bin 98 sandıkta 583 bin 185 kişi, 27'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. Seçmenler, okullarda kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Kent genelinde seçim güvenliği için 2 bin 589 emniyet ve jandarma mensubu 564 araç ile görev yaparken, 152 araç da seçmen kuruluna verildi.
RİZE’DE SANDIK BAŞINDA KUYRUK 
Rize’de yaşayanlar, sabah saatlerinde oy kullanacağı okullardaki sandıklara gitti. Oy vermek isteyen seçmenler, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Sandıkların kurulduğu okullardaki görevliler de yaşlı ve engelli seçmenleri tekerlekli sandalye ile sandık başına taşıyıp, oy kullanmasına yardımcı oldu. Hemşin ilçesinde çobanlık yapan Kemal Tarakçı'nın (86), elinde değneği ile oy kullanacağı okula gelmesi dikkat çekti. Oy kullanan Tarakçı, seçimlerin ülke adına hayır getirmesini dilediğini belirterek, "Oyumumu kullandım, tekrar koyunlarımın yanına gidiyorum” dedi.  
Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt illerinde de seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmayı sürdürüyor.

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