Doğu Karadeniz’de organik çay tarımı bir yıl ertelendi

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, önceki hafta yapılan açıklamayla bu yıl başlaması beklenen organik çay tarımına geçiş gelecek yıla ertelendi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önceki hafta yapılan açıklama ile bu yıldan başlanarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2 yılda kademeli olarak organik çay üretimine geçilmesi yönündeki kararda değişikliğe gidildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da bazı üreticilerin kimyasal gübreleri satın almış olması, organik gübre yetersizliği ve diğer eksiklikler nedeniyle organik çay tarımınına geçişin gelecek yıldan itibaren uygulanmasına karar verildi. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sektörü ve bölge için önem arz eden organik gübreye geçiş sürecinin ertelendiğini belirterek, "Bakanlar Kurulu’ndan önümüzdeki hafta çıkacak kararla organik çay tarımına geçiş 15 Ekim 2017 tarihine ertelenmiştir" dedi.NİTRAT VE AZOT İÇERİKLİ GÜBRE KALDIRILACAKGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın öncülüğünde ÇAYKUR tarafından başlatılacak uygulama ile çay tarımında kullanılan nitrat ve azot içerikli kimyasal gübre yerine gelecek yıldan itibaren mikrobiyal organizmalar içeren organik gübreye geçilecek. Çayda herhangi bir kalıntısı ve olumsuz etkisi görülmese de kullanıldığı toprakta ve çevresindeki canlı varlıklar üzerinde zararlı etkileri olan, toprak yapısını olumsuz yönde etkileyen, heyelanları tetikleyen azot ve nitrat içerikli kimyasal gübre kullanımı kaldırılacak. ÇAYKUR’un yaptığı denemelerde mikrobiyal gübre ile üretilen çaylarda verim azalması gözlenmediği gibi ekstrat değerinin yükseldiği ve selüloz oranının azaldığı, tomurcuk oluşumunun ise arttığı tespit edildi.Doğu Karadeniz Bölgesi’nde halen 36 bin dekarda 34 bin 483 ton organik yaş çay hasadı yapılıyor. Organik çay tarımında geçen yıl dönüm başına 100 lira ile ek olarak kilo başına 1 lira 73 kuruş destekleme ödemesi yapıldı.

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