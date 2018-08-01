Doğu Karadeniz'de turizmciler, 9 günlük tatile sevindi

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki turizmcileri mutlu etti. Tatilcilerin, ünlü turizm merkezleri Uzungöl ile Ayder Yaylası'na yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle Doğu Karadeniz'de turizm merkezlerindeki otel ve tesislerde rezervasyonlar arttı. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ziyaretçilerine deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik de pek çok alternatif sunan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan bölgedeki turizm temsilcileri, bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını olumlu bulduklarını belirtti.Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, yoğun geçen mevcut sezonlarının bayramda daha da yoğun geçmesini beklediklerini söyledi. Akyüz, "İnsanlar artık doğayı ve kültürel aktiviteleri tercih ediyor. Bunun için de turistler, eşsiz güzelliği bulunan bölgemize akın ediyor. Bu yılki turizm sezonu da hareketli geçti. Bayram tatilinin 9 gün olarak bildirilmesi, bizleri tabii ki de memnun etmiştir. Yerli ve yabancı turistleri cezbeden bölgemiz, hiç şüphesiz bayram tatilinde de ayrı bir yoğunluk geçirecektir. Şimdiden otel rezervasyonlarında ciddi bir artış söz konusu. Herkesi bu doğa harikası bölgemize bekleriz" dedi.'YENİ REZERVASYONLAR ALMAYA BAŞLADIK'Çamlıhemşin Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da bayram tatili dolayısıyla Ayder'deki yatak kapasitende artış yaşanmasını beklediklerini kaydetti. Sarı, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması Ayder'deki turizm işletmecileri olarak bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Son dönemde doğa turizmine yönelik büyük bir ilgi var. Bu nedenle yoğun sezon yaşıyorduk, bölgemize yerli-yabancı turistler hayli ilgi gösteriyor. Tatil dolayısıyla da yeni rezervasyonlar almaya başladık. Gruplar halinde bölgemize turlar düzenlenecek. Tatil süresince Ayder'de günlük 4 bin dolayındaki yatak kapasitesinin yüzde 100'e ulaşacağını bekliyoruz. Ziyaretçilerimizin, eşsiz manzara eşliğinde yöresel tatlarla da birlikte bölgemizde en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI