Doğu kar altında

ERZURUM, () - SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları önemli ölçüde artarken; Erzurum, Ağrı ve Erzincan'a kar yağdı.

Uzun süredir Sibirya soğuklarının etkisini sürdürüğü Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da bugün sabaha doğru kar yağışı başladı. Güne beyaz örtü ile uyanan bölge halkı, araçlarının ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Sabahtan itibaren aralıksız ve giderek etkisini tipi şeklinde artıran karın kalınlığı Erzurum kent merkezinde 10 santimi geçti. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 110, Konaklı'da ise 105 santimi buldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir taraftan karı temizlerken diğer taraftan tuzlama çalışması yaptı. Bazı bölgelerde yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Erzincan'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle 116 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 9 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 kepçe olmak üzere 25 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, kamu, özel kurum ve kuruluşlara 'çok ivedi' uyarı yazısı gönderdi. Bölgede pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istendi.

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