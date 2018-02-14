'Doğu Guta'ya bombardıman durdurulsun' çağrısı

GAZİANTEP'te konuşan Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Şam'da 'gerginliği azaltma' bölgesinde yer alan Doğu Guta'ya rejim güçleri tarafından düzenlenen bombardımanın sona erdirilmesi ve insani yardıma izin verilmesi için çağrıda bulundu.

Suriye ve Komşu Ülkelerdeki İnsani Yardım Faliyetlerini Destekleyen ve Yönlendiren Sivil Toplum Kuruluşu ofisinde düzenlenen 'Kuşatılmış Doğu Guta’da İnsanların Durumu' konulu basın toplantısına; Suriye Amerikan Tıp Topluluğu Türkiye Ülke Müdürü Dr. Mazen Kewara, Suriye Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Koordinatörü Dr. Diaa Alzamel, Fidan Derneği Genel Müdürü Ghiath Eldin Mohamed, Suriye STK Platform Koordinatörü Dr. Mohammed Alhammadi katıldı.

Şam'da ''gerginliği azaltma' bölgesi içerisinde yer alan Doğu ​Guta'da insani yardım yapılmasına izin verilmesini isteyen Dr. Diaa Alzamel, "Doğu Guta'ya yönelik yapılan bombardımanın sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve diğer Birleşmiş Milletler ajanslarını, savaş durumlarında sivilleri korumak ve abluka altında yaşamak zorunda kalan sivillerin asgari insani koşullarını sürdürebilmeleri için etkin ve acil tedbirler alınması için kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Suriye rejimi yaklaşık 4 yıldır Doğu Guta'da ihtiyaç duyulan insani yardımların bölgeye girişlerini engelleyerek tüm düynanın gözleri önünde, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bölgede birçok sivilin sağlık problemleri mevcut olup, bölgeye tıbbi malzemelerin girişine izin verilmemektedir" dedi.

Toplantıda, Doğu Guta'da yaşayan ve soyadını açıklamak istemeyen doktor Fayez ile görüntülü telefon görüşmesi yapılarak, bölgede yaşayan insanlar hakkında bilgi alındı. İnsanların her gün açlıktan veya bombardımandan öldüğünü ifade eden Fayez, "2012 yılından bu yana Doğu Guta ağır bir abluka ve ağır bombardıman altında. Özellikle son dönemlerde çok fazla katliamlar yaşanıyor. Uçaklar sivil ve asker ayırt etmeden herkesi hedef alıyor. Özellikle hastaneler, okullar ve diğer sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. 400 bin insan dar bir alanda çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlar. Tüm dünya, uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler buna sessiz kalıyor. Orada her gün insanlar açlıktan ve bombardımandan hayatlarını kaybediyorlar. Tüm dünya harekete geçip orada yaşanan katliamlar için bir şeyler yapmalıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program sinevizyon gösterimi eşliğinde, Ghiath Eldin Mohamed'in Doğu Guta ile ilgili bilgilendirme yapmasıyla sona erdi.



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