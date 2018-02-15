Doğu Ekspresi yolcularına davul- zurna ve mehterli karşılama

ANKARA’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi treni yolcuları, Erzurum’da mehteran takımı ve davul- zurna ile karşılandı.Yolculara kadayıf dolması ve yöresel ürünler ikram edildi.Ankara’dan yola çıkan 41410 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni yaklaşık 20 saatlik yolculuğun Erzurum'a ulaştı. Erzurum Tren Garı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara karşılama programı düzenlendi. Trenden inen yolculara Mehteran takımı mini bir konser verdi. Daha sonra çalan davul-zurna eşliğinde yolcular halay çekti. Erzurum erkek bar ekibi yolculara gösteri yaptı. Mehter ve davul-zurna sürprizi ile karşılanan yolcular, cep telefonları ile görüntü alarak, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. 390 yolcuya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kompartımanları tek tek dolaşarak içerisinde kadayıf dolması, lavaş ekmek arasında yöreye özgü civil peynir ve Erzurum'u tanıtan broşürlerin olduğu hediye paketlerini dağıttı.Gördükleri ilgi karşısında şaşıran yolcular çok güzel karşılandıklarını söylediler. Yolculardan Seda Ercan, “Gayet güzel geçiyor yolculuk. Bizi bu şekilde karşıladıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise son zamanlarda Doğu Ekspresi'ne artan ilgiden dolayı Erzurum’da böyle bir karşılama yaptıklarını söyledi. Başkan Sekmen, "Biz de şehrimizin tanıtımı fırsatını bulduğumuz için mutluyuz. Buralar önemli tarihi eserlerin bulunduğu, Selçukluların yaşadığı bir şehir. Bu güzel şehri tanıtmak gayretini ve huzurunu yaşıyoruz. Gelen yolcular ile birebir görüşerek 'hoşgeldiniz' dedik. Onlara bir güleryüz, tatlı sözlerle ilimize davet ettik. Sadece Doğu Ekspres değil uçakla, karayolu ile gelen şehrimizin tarihi turistik yerlerini gezmelerini, ayrıca kış turizmini önemli merkezi olan Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini görmelerini önerdik" diye konuştu.

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