Doğu Ekspresi, atlı kızaklara ilgiyi artırdı

TÜRKİYE'nin en uzun rotalarından birinde hizmet veren Doğu Ekspresi, Doğu Anadolu'nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü'nde kullanılan atlı kızaklara olan talebi artırdı. Gölde hizmet veren atlı kızak sürücüleri de kızakları peş peşe bağlayıp Doğu Ekspresi görüntüsü verdi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan göl, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin noktası ise 42 metre. Kışın yüzeyi buzla kaplandığı için üzerinde atlı kızaklar ile gezinti yapılan göl, buzların kırılmasıyla yapılan Eskimo usulü balıkçılık ile de dikkati çekiyor. Çevresi tamamen karla kaplı olduğu için ayrı bir güzellik sunan göl, özellikle kışın Ankara'dan Kars'a kadar uzanan Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapan Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor. Bölgede uzun yıllar ulaşım aracı olarak kullanılan atlı kızaklar ise gençlere ekmek teknesi oldu.

Bölgenin kültürünü yansıtan atlı kızakların Doğu Ekspresi sayesinde işleri yüzde 25 arttığını belirten Tekin Akçay, "Atlı kızaklarımıza talep özellikle Doğu Ekspresi sayesinde arttı. Çünkü trenle Çıldır Gölü'nü görmeye gelenler atlı kızağa biniyor. Biz de yüzeyi buz tutan gölde art arda bağladığımız kızaklarla bir benzetme yaptık. Tek sıkıntımız Doğu Ekspresi'nde yaşanan rötarlar. Bu da işlerimizi düşürüyor" diye konuştu.

Öndeki kızakta yaktığı semaverde yolculuk boyu misafirlerine çay ikramında bulunan Akçay, birkaç yıl öncesine kadar 3-5 tane olan kızak sayısının bugünlerde 30'u bulduğunu söyledi.



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