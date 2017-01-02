Doğu donuyor

KARS, () - DONDURUCU soğukların etkisi altına giren Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 30.2 derece ile Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bir süreden beri yağış almayan bölgede soğuklar etkili oluyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 30.2, Kars Harakani Havalimanı ile Erzurum'un Horasan'da 27.9, Kars merkezde 26.4, Erzurum'un Pasinler, Tekman'da 26, Kars'ın Arpaçay, Karakurt, Erzurum'un Köprüköy'de 24, Erzincan'ın Otlukbeli, Kars'ın Susuz, Erzurum Havalimanı'nda 23, Kars'ın Çıldır, Akyaka, Erzurum'un Aşkale, Refahiye'de 22, Ardahan merkez, Kars'ın Selim'de 21, Erzurum'un Yakutiye'de 13, Ağrı'da 11, Muş'ta 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7 dereceyi buldu.

Kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Muş merkezde 69, Ağrı merkez, Erzurum'un Konaklı, Kars'ın Sarıkamış'ta 60, Erzincan'ın Ergen'de 40, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 22, Iğdır'da 10, Erzincan'da 2 santim olarak ölçüldü.

Öte yandan Kars’ta gece etkili olan sisin ardından nemle birlikte oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kenti adeta bembeyaz bir görünüme kavuşturan kırağı, çatı saçaklarında, bina, ağaç, elektrik direkleriyle tellerinde kendini gösteriyor. 75 yaşındaki Mevlüt Başaran, bu yıl kış mevsiminin hem erken geldiğini hem de çok sert geçtiğini söyledi. Vatandaşlar, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşları beslemeye devam ediyor.

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