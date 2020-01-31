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Doğu'da ulaşımı kar ve tipi vurdu

GENEL 31.01.2020, 09:46
Doğu'da ulaşımı kar ve tipi vurdu
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan- Sivas Karayolu'ndaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolu'ndaki Sahara geçidinde ise ağır tonajlı araçlara geçiş izni verilmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Doğu Anadolu Bölgesi'ni kar ve tipi vurdu. Gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı ile tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu'ndaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım yaklaşık 6 saat durdu.
Çok sayıda yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. TIR’lar kayma riskine karşı yola devam edemezken, Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri ayrıca, TIR ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup, sürücülerini uyarıyor.
İş makinelerinin yoğun çalışması ve kar yağışının etkisini azaltması sonucu Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım kontrollü olarak yapılmaya başladı.
SAHARA GEÇİDİ AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI
Ardahan’daki Sahara geçidinde ise sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan- Şavşat Karayolu'ndaki 2470 rakımlı geçit ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Trafik ekipleri, bu tür araçların geçişine izin vermezken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
MAHSUR KALANLARI AFAD KURTARDI
Kar yağışının etkili olduğu Muş’ta da 180 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam, şehir merkezine gitmek için yola çıkan Alaniçi Köyü’ne ait 2 minibüs ise tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, sevk edildi.  Ekipler, içerisinde çocukların da bulunduğu toplam 24 yolcu için kurtarma çalışması başlattı. Tekerlerine zincir takılan minibüsler, iş makinelerince bağlanan halat ile çekildi.  Kurtarılan 2 minibüse, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, şehir merkezine kadar eşlik etti.
Dün öğlen saat 14.00’te köyden yola çıktıklarını anlatan vatandaşlar, 7 saat mahsur kaldıklarını söylediler. Yolcular, kendilerini kurtaran ve şehir merkezine kadar eşlik eden AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

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