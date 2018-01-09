Doğu'da Sibirya soğukları

SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti. Ardahan'ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Hava sıcaklığı yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 23.8, Erzurum Havalimanında 21.3, Ağrı Eleşkirt'te 19.6, Ardahan'da 18.1, Kars'ta 13.9, Erzincan'da 6.6, Muş'ta 4.9, Iğdır'da 4.2 derece oldu.

Erzurum'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, hafta sonu kar yağışının beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



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