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Doğu'da kış çilesi

AĞIR kış koşullarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 29 ile Erzurum'un Horasan, Muş'un Hasköy ilçelerinde yaşandı. Doğu'da...

Doğu'da kış çilesi
AĞIR kış koşullarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgede gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 29 ile Erzurum'un Horasan, Muş'un Hasköy ilçelerinde yaşandı.
Doğu'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan dev buz sarkıtları tehlike saçıyor. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 29 ile Erzurum'un Horasan, Muş'un Hasköy ilçelerinde oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28,8, Muş'ta 21,1, Kars'ta 18,9, Erzurum'da 18, Iğdır'da 17,4, Ardahan'da 11,3 ve Erzincan'da 10,7 dereceyi gösterdi.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çengilli köyünde rahatsızlanan 6 aylık Yakup ve 2 yaşındaki Harun'u hastaneye yetiştirmek için UMKE ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. 2 küçük bebek, yollar kardan kapalı olunca 5 saatlik uzun uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirildi.
Muş'un Varto ilçesinde ise belediye ekipleri, cadde ve sokakların ulaşıma açılması için- gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, yol kenarlarında park edilen araçların çalışmalara engel olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

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