Doğu'da karla yoğun mücadele

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında karayolları, il özel idare ve belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, karla kaplı yollarda yoğun şekilde çalışarak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve kırsal ilçelerin mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube şeflikleri tarafından 6 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 4 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyderin de olduğu toplamda 20 araç ve 32 personel ile Kars'ta adeta seferberlik ilan etti.Karayolları ekipleri, Kars - Iğdır, Kars - Ardahan ve Kars - Erzurum şehirlerarası yollarda gece saatlerinden başlaya kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Günlerce uğraşıp açtıkları karayolunun yağan kar ve ve tipi nedeniyle yeniden kapanmasını 'nankör mücadele' olarak nitelendiren ekipler, "Biz buna alıştık" dediler.Muş'ta ise bu yıl karın erken ve fazla yağması nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 1 metreye yaklaştı. Belediye ekipleri aralıksız kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "15 belediyeye ait, 20 kiralık araçlarla şehrin dört bir yanında kar temizliyoruz. İş makinesi ve 35 kamyonla karları iki noktaya taşıyoruz. Günde ortalama 1300 kamyon kar taşınıyor. Bu da belediyemize ciddi bir külfettir. Maliyet boyutuna bakmaksızın insanlarımızın bir an önce rahat edebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.