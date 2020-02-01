Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)

TENDÜREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Ağrı- Doğubayazıt karayolunun Tendürek Dağı geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İran'dan aldığı yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere yola çıkan TIR şoförleri, Tendürek Dağı geçidinin açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.