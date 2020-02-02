Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Doğu'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
GENEL 02.02.2020, 11:06
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 25 köy yolunun açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor. Belediyeler ise merkezdeki karı şehir dışına taşıyor.
Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Muş'ta, 2 bin 25 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın durması ile birlikte harekete geçen Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarına hız verdi. Belediyeler de kent merkezinde biriken karları iş makineleri ile toplayıp şehir dışına taşıyor. Kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılırken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada kent sakinleri, araçlarını donmaya karşı naylon, branda veya battaniyelerle sarıyor.
Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır ve Muş'ta, 2 bin 25 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışın durması ile birlikte harekete geçen Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışmalarına hız verdi. Belediyeler de kent merkezinde biriken karları iş makineleri ile toplayıp şehir dışına taşıyor. Kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılırken, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada kent sakinleri, araçlarını donmaya karşı naylon, branda veya battaniyelerle sarıyor.
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016