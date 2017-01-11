Doğu'da dondurucu soğuklar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yok ancak dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24.9 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde her yer buz tuttu. Termometrelerin sıfırın altında 24.9 derece kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk kenti unvanını yine korudu. Gecenin en düşük hava sıcaklıkları yine sıfırın altında olmak üzere Kars Harakani Havalimanı'nda 23.8, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 22.8, Erzurum'un Tekman ilçesinde 20.8, Kars'ta 20.4, Ağrı'da 17.6, Ardahan'da 14.3, Iğdır'da 14.1, Erzurum'da 11.9, Muş'ta 8.3 ve Erzincan'da 4.3 dereceyi buldu.Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar beklenmediği bölgede apartmanların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Çatılardan sarkan buz sarkıtları ve buz kütleleri yoldan geçen yayalar ve araçlar için tehlike oluşturuyor. Bunun üzerine buz sarkıtların kırılması yolunda çalışma yapılıyor.

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