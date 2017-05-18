Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan etabı start aldı

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin (Allgau-Orient Rally) Türkiye etabının Dalyan ayağı start aldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenen, 7 Mayıs'ta Almanya'dan start alan ralliye, 17 ülkeden 180 araç ve 400 sporcu katıldı. 2005'ten bu yana yapılan Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 11 bin kilometreyi kapsıyor. Otoyol ve GPS kullanılmayan ralli 3 hafta sürüyor. Rallinin Dalyan- Ortaca- Dalaman- Fethiye- Manavgat etabının startı Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik ve protokol üyeleri tarafından verildi. Rallinin, Ürdün'ün Hakaba şehrinde sona ereceği belirtildi.

Açıklama yapan Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, "Gelen misafirlerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Onlara ülkemizin yeryüzünün en güvenli ülkelerinden birisi olduğunu, güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız olmadığını, bunu kendi ülkelerinde başka ülkelerde ifade etmelerini, ülkemiz hakkında olumsuz propagandalara kanmamalarını, gördüklerini iletmelerini istedik. Zaten herkesin malumu olduğu üzere hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl da turistleri mümkün olan en güvenli şekilde ağırlayacağız ve ülkemiz turizmine katkı sağlayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise rallinin 3. kez Dalyan'a geldiğini ifade etti. Dalyan'da konaklayan katılımcıların Antalya'ya doğru gideceklerini belirten Karaçelik, "Sizin de izlediğiniz gibi son günlerde yoğun etkinlikler yaparak Dalyan ve ilçemizin tanıtımına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu dostluk ve barış rallisini 3'üncü kez düzenlememizin amacı da buydu. Bir gece konakladılar. Kentimizi tekrar gezdiler. Değişik insanların gelmesi ve bu güzellikleri gittikleri ülkelerde aktarmaları için de bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Rallinin Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur, "Organizasyon ülke ve bölgemiz için tanıtıma katkı sağlamakta. Bunlar ülkemizde güvenlik sorununu olmadığını anlatacak elçilerimiz olarak burada bulunmakta" dedi.

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