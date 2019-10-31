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Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 127 hane, 970 nüfuslu...
GENEL 29.10.2019, 16:11
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 127 hane, 970 nüfuslu Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu'nda eğitim gören 86 öğrenci ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün posteri ile okullarından çıkıp köy meydanına yürüdü. Çocuklar meydanda coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Meydanda öğrenciler köylüler de birlikte şiirler okudu. Yaklaşık 30 dakika süren kutlamalarda köy halkı ve öğrencileri bayramı doyasıya yaşadı.
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