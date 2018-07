“Doğru yangın söndürme sisteminin seçimi hem can hem mal kurtarır”

İSTANBUL () - Yaz ayları ile oranları artan yangın vakalarının önüne geçme noktasında yangın söndürme sistemlerinin önemine işaret eden Yangın Danışmanı Gürkan Danacı, fabrika, imalathane, hastane, otel gibi büyük kompleks yapılardan, en küçük yapılara kadar her alanda kullanılacak yangın algılama, ihbar ve söndürme sistemlerinde doğru sistem ve kaliteli ürün tercihinin, mal ve can güvenliğini sağlamada belirleyici etken olduğunu söyledi.

Kompleks yapılar için zorunlu olan yangın söndürme sistemlerinin tercihi noktasında, uzmanlardan danışmanlık alınması gerektiğini belirten Fenix Yangın Mühendislik’ten Yangın Danışmanı Gürkan Danacı, “Restoran, hastane, fabrika, oteller, yurtlar, okullar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlar ve veri merkezi, arşiv odaları gibi hassas noktaların korunmasında tercih edilecek yangın algılama, ihbar ve otomatik söndürme sistemlerinde tercih yaparken hem doğru bir strateji izlenmeli, hem de en uygun sistem seçilmelidir” dedi.

“KİMİ MERDİVEN ALTI, KİMİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİLİYOR”

Projelendirme aşamasında en uygun sistemin tercih edilmesi gerektiğini belirten Gürkan Danacı, yeni projelerde yangın söndürme sistemi tercihlerinin uzmanlarca yapıldığını; eski yapılara kurulacak olan yangın algılama, yangın ihbar ve yangın söndürme sistemlerinde de yine alanında uzman yangın danışmanları üzerinden sürecin yürüdüğünü söyledi. Yangın danışmanınca yapılan keşif sırasında, yangın yönetmeliğinin dikkate alınarak proje detaylarına göre hangi noktaya nasıl bir yangın söndürme sisteminin yapılacağının belirlendiğini söyleyen Yangın Danışmanı Gürkan Danacı, “Keşif ve proje teklifinin ardından asıl önemli nokta başlıyor, yani piyasadaki hangi ürünün tercih edilip, mahale ne şekilde uygulanacağı. Yangın kurulum standartlarına uygun bir kurulumun yapılması için alanında uzman bir ekibin bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Ürün tercihi ise mal ve can güvenliği için hayati öneme haiz. Piyasada aynı işi yaptığı iddiasında bulunan birçok firma ve marka bulunmakta. Farklı fiyatlarda sunulan ekipman ve ürünlerin kimi merdiven altı atölyelerde, kimi ise gerçekten uluslararası standartlarda üretilmektedir. Yangın söndürme sistemleri için hizmet alacak firma veya kişilerin bu aşamada çok iyi bir tercih yapması gerekiyor. İşte bu noktada devreye yangın danışmanları giriyor. Her ürün ve ekipman her yangına müdahale için en doğru tercih olmayabilir. Elektrik yangınlarına müdahale için gazlı yangın söndürme sistemleri tercih edilirken; petrol yangınlarına karşı köpüklü yangın söndürme sistemleri tercih edilmektedir. Bu ayrımı ve doğru tercihi gösterecek olan yangın danışmanlarının önerileri ciddiye alınmalıdır” dedi.

“ESKİ YAPILARDAKİ YANGINLARDA ‘SÖNDÜRME SİSTEMLERİ’ EKSİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR”

Son dönemde özellikle eski yapılarda meydana gelen yangınlar sonrasında yapılan incelemelerde, yapılarda yangın söndürme sistemlerinin bulunmadığının görüldüğünü söyleyen Gürkan Danacı, “Büyük maddi kayıplarla sonuçlanan bu yangınların önüne geçmek mümkün. Doğru bir sistemin en doğru projelendirme ile maliyetini en uygun noktaya çekmek mümkün. Bu en ucuz ürünü tercih etmekle değil, en doğru ve sağlıklı olanı tercih edip; doğru ellerde kurulumunun yapılmasını ile sağlanabilir.”

“HASSAS NOKTALAR İÇİN HIZLI VE ETKİLİ SİSTEM TERCİH EDİLMELİ”

Bilgi işlem odaları, arşivler, müzeler, sanat galerileri, ilaç ve sağlık tesisleri, telekomünikasyon ve GSM link tesisleri, santral ve elektrik odaları gibi saniyeler içinde müdahale edilmemesi durumunda maddi kaybı yüksek olacak noktalarda FM200 yangın söndürme sistemlerinin kurulması gerektiğini belirten Gürkan Danacı, “FM200 yangın söndürme sistemleri elektriksel iletkenliği olmayan, renksiz, çevre dostu ve insanlar için her hangi bir negatif etkisi olmayan bir yangın söndürme maddesidir. Hassas noktalar için özellikle tavsiye ediyoruz zira söndürme süresi; gaz boşalmaya başlamasının ardından maksimum 10 saniyedir.” dedi.

Elektrik kontrol pano odaları, endüstriyel laboratuvarlar, bilgisayar odaları, hassas cihazların yer aldığı ortamlar, trafo odaları gibi alanlar için karbondioksitli yangın söndürme sisteminin kullanılabileceğini söyleyen Danacı, “Bunda sistem şöyle çalışıyor, yangın ile birlikte aktif olan sistem karbondioksit yayar, bu gaz ortamdaki oksijen konsantrasyonunu çok hızlı bir şekilde düşürür ve karbondioksit gazının yarattığı şok etkisiyle ortam sıcaklığı hızla düşer. Karbondioksitli Yangın Söndürme Sistemi etkili bir söndürme gücüne sahiptir ancak gazın boşaldığı alanlarda kesinlikle insan bulunmaması gerekir zira sonucu ölümcüldür” dedi.

“MUTFAK YANGINLARINA KARŞI DAVLUMBAZ İÇİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULMALI”

“Konut ve işyeri yangınlarında sıkça rastlanan yangın faktörlerinden biri mutfaklar” diyen Danacı, oteller, restoranlar, hastaneler, tatil köyleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar, okullar ve hastanelerdeki mutfaklar için davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri önerdiklerini belirterek, “Yağlı yemek buharlarının davlumbaz içinde birikip donması ile oluşan yağ tabakalarının olası yangın durumunda söndürülmesi çok güç olmaktadır. Mutfak yangınlarında bunun önüne geçebilmek için davlumbaz içi yangın söndürme sistemleri hayati önemdedir” dedi.



“EV VE İŞ YERLERİNDE DE YANGIN TÜPÜ BULUNDURULMALI”

Konut ve iş yeri yangınlarının kısa sürede büyüyebildiğini söyleyen Gürkan Danacı, “İstanbul’da Ocak 2018 ile Haziran 2018 arasında 7 bin 316 yangın vakasının yaşandığı; bunlardan 2 bin 585’in konut, 78’inin fabrika, 796’sının araç, 3 bin 857’sinin diğer bina yangınları olduğu görülmekte. 2017 yılı verileri dikkate alındığında yangınların yaklaşık %32,4’ünün saat 12:00-17:59 arasında; %34,5’inin ise 18:00-23:59 saatleri arasında meydana geldiği görülüyor. Konut yangınlarının en çok meydana geldiği saatler %12,3 ile 12:00-17:59 arasında. İstatistikler dikkate alındığında yangınların insanların en yoğun hareket halinde olduğu saat diliminde çıktığı görülüyor. Bunların önüne geçmek için yangın söndürme sistemleri gibi yangın tüpleri de etkili bir önlemdir. Piyasadan temini kolay olan bir yangın söndürme tüpü, yangına ilk müdahale noktasında çok etkilidir. Bu anlamda bize danışan firma ve bireylere de evlerinde, araçlarında ve işyerlerinde yangın söndürme tüpü bulundurmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



“YANGINLARIN SEBEPLERİ ARASINDA SİGARA İLK SIRADA”

Yangın sebepleri arasında ilk sırada ‘sigara’nın olduğuna dikkat çeken Danacı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem ortalaması göz önüne alındığında, ilk üç sıradaki yangınların yaklaşık %39,9’unun sigara, %22,6’sının elektrik kontağı ve %7,2’nin kasıt nedenli yangınlardan kaynaklandığını açıkladı. 2018 yılına bakıldığında ise ilk sırada %33,1’ile sigara bulunuyor. Bu, kaynağı bilinen bir yangın faktörü ve altındaki gerekçe ise ‘ihmal’. Sigara gibi, ihmal kaynaklı yangınların önüne geçmek için tabi öncelikle o faktörden yani sigaradan kurtulmak gerekiyor” diye konuştu.



Doğru sistemin yine uzman ekibin doğru çalışması ile kurulabileceğinin altını çizen Danacı, yangın söndürme, ihbar ve uyarı sistemi hizmeti alacak firma veya kişilerin iyi bir saha araştırması yapmasını; hizmet veren yangın söndürme firmasının referanslarını incelemelerini önerdi.