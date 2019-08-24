Doğaseverlerin duyarlılığı yaralı caretta caretta'yı kurtardı
Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 2 doğasever tarafından yaralı halde bulunan caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, tedaviye alındı. Selçuk'un Pamucak mevkisinde ve Küçük Menderes Nehri'ne yakın alanda,...
Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Selçuk ilçesinde, 2 doğasever tarafından yaralı halde bulunan caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası, tedaviye alındı.
Selçuk'un Pamucak mevkisinde ve Küçük Menderes Nehri'ne yakın alanda, yaralı caretta caretta bulundu. Doğasever Tuğba Balaban ve Recep Fırat tarafından fark edilen yaralı caretta caretta'ya yardım için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verildi. Aracın girmediği alandan alınan caretta caretta için, EKODOSD'un gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı'nın kliniğinde röntgen çekildi. Kafasındaki çatlak nedeniyle dalış yapamadığı belirlenen caretta caretta için ayrıca Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska ile görüşüldü. Bir gün EKODOSD'ta gözlem altında tutulan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin'in de katılımıyla, orta bir yerde buluşularak DEKAMER'den gelen araca taşındı. Yaralı kaplumbağanın DEMAMER'deki tedavisi yapılarak, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağı öğrenildi.
Dikkatleri sayesinde caretta carettanın kurtulmasını sağlayan doğa gönüllüleri Tuğba Balaban ve Recep Fırat'a, EKODOSD tarafından birer teşekkür belgesi takdim edildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016