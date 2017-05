Doğasever öğretmen

SİİRT'te sınıf öğretmeni 1 çocuk babası 43 yaşındaki Musa Polat, 10 kovanla başladığı arıcılığı, bugün 200 kovana çıkardı. Satın aldığı kayalık bir alanı, iş makineleri ile temizleyen Polat, buraya üzüm ve meyve fidanları dikti. Çevreci öğretmen bahçesinde de gül yetiştiriyor.Çevreci ve doğasever sınıf öğretmeni Musa Polat, Siirt'in Tillo İlçesi'ne çalışmalarına 10 arı kovanıyla başladı. Daha sonra bölgede 8 dönüm taşlık alan satın aldı. Araziyi taşlardan temizleyen Polat, burayı bağ ve bahçeye çevirdi. Bahçeye 70'i üzüm, 100'ü fıstık ile diğerleri meyve ağacı olmak üzere toplam 250 fide dikte. Polat, bununla da yetinmeyerek eşiyle birlikte bahçesinde çeşitli güller yetiştirmeye başladı. İlk önce 10 arı kovanı aldığında çevresindeki herkesin kendisine güldüğünü belirten Polat, hiç bir kurum ve kişiden destek almadığını, her şeyi okuduğu kitaplarla öğrenerek başardığını söyledi.HERŞEYİ KİTAPLARDAN ÖĞRENDİMKent merkezindeki Polis Amca İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Polat, "İlkokul öğretmeniyim yaklaşık 8-10 yıldır aracılık yapıyorum. İlk başladığım sıralarda arıcılık yapacak bir mekanım yoktu. Sürdürülebilir tarım nasıl yapılır diye düşünüyordum ve bu şekilde başladım. O sırlarda kitapları karıştırırken biçilmiş bir kaftandı. İlk olarak 10 arı kovanı ile işe başladım. Arazim yoktu, toprağım yoktu, kayalıklarda başladım, kayalık olan yerlerde aslında sahibi olmayan arazilerde başladım. Zaman içerisinde 10 kovan, 40-50 kovana yükseldi, şu an ise 200 arı kovanım bulunuyor. Bu işe başladığımda bana herkes deli gözü ile baktı. 'Sen öğretmensin, ne işin var arıcılıkla?' dediler. Ancak ben yılmadım ve arılarıma baktım. Geçen yıl yaklaşık 300 kilo bal topladım. Bu yıl hem daha fazla hem de kaliteli bal toplayacağımı umuyorum" dedi.DAĞI BAĞ YAPTIMArı kovanlarının yavaş yavaş çoğalttığını ve arılardan gelen geliri bir kumbaraya koyarak topladığını anlatan Polat, "Arılardan kazandığım parayı biriktiriyordum. 7-8 yıl sonra burayı aldım. Bu mekan bana ucuza geldi. Nedeni ise burası bildiğiniz kayalıktı, ben de yavaş yavaş bu kayaları iş makineleri sayesinde kırdırttım ve toprağa çevirdim, yani dağı bağ yaptım; üzüm ve fıstık diktim. Bağımda Siirt'e has 70'e yakın üzüm çeşidi diktim ve bu üzümler inşallah bana bu sene verim verecek. Bunun dışında bir yıldır balkonda süt kutuları içerisinde yetiştirdiğim 100 fıstık fidesini bahçeye diktim. Bunlardan bu sene ürün alamam ama gelecekte çok özel fıstık tutacak. Bunların dışında her meyve çeşitlerinden oluşan 250 ağaç fidesi diktim. Eşimle birlikte yine çok çeşitli gül diktik. Yani eşimle birlikte çok aktif şekilde üretken bir hayat sürdürüyoruz" diye konuştu.

