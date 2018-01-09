Doğan Medya'nın işgali davası mütalaa için savcıya gönderildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün , Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla davaya şahsen katılma talebi de kabul edildi.

İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 3 sanık katıldı. Osman Yıldırım'ı öldürmeye teşebbüs iddiasıyla sanıklardan Süleyman Ahmet Kaya hakkında açılan dava, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Doğan Medya Center'ın işgal edilmesi davası ile birleştirildi. Birleştirilen dosyaya ilişkin savunması alınan Kaya, olay gecesi yaşanalar ve koşullar dikkate alındığında Yıldırım'ın kesin ve net teşhiste bulunamayacağını öne sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU: BAĞCERCİ'Yİ ŞEHİT EDEN ATIŞ AŞAĞIDAN YAPILDI

15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehit olan Vedat Bağcerci'nin öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu dosyaya geldi. İki Adli Tıp uzmanınca hazırlanan raporda, "Olay yeri inceleme tutanağında tanık ifadelerinde belirttiği kişinin düştüğü yer, olay yeri incelemesini gösteren videolardan kişilerin kaçışma anı, kaçış konumları birlikte değerlendirildiğinde kişiye isabet etmiş atışın kişinin bulunduğu yerden yükseklik olarak daha aşağıda bir bölgeden yapıldığının kabulü gerektiğini bildirir rapordur" denildi.

SANIK: MERHUMUN VEFATIYLA BİR İLGİM YOK

Süleyman Ahmet Kaya, "Yaşanan çatışma esnasında bina içerisindeydim. Merhumun vefatıyla bir ilgim yok. Şu ana kadar arz ettiğim hususlar maktulün üzerime yıkılmasına yönelik kumpası ortaya koyuyor. Ancak bu kumpas çok acemice hazırlanmış. Bu kumpası hazırlayanlar beni saf yerine koymuş. Bu kumpası kabul etmiyorum. Vedat Barcerçi'nin öldürülmesiyle uzaktan yakından ilgim yok" dedi.

BENİ VURANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Birleşen davanın mağduru olan ve darbe teşebbüsünde Doğan Medya Center'ı işgale eden askerlere müdahale etmek isterken bacağından ve elinden yaralanan Osman Yıldırım ise "Bu arkadaşları (sanık askerler) hiç tanıman, nerede askerlik yaptıklarını hiç bilmem. O gece orada olanları ben yaşadım. Keşif günü oraya gittiğimde aynı geceyi yine yaşadım. O geceyi anlattım. Bana ateş edenleri teşhis edemem, mesafe uzaktı. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DAVAYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdülsamet Aydın söz alarak celse arası davaya katılma talebine ilişkin dilekçe sunduklarını hatırlatarak Cumhurbaşkanının davaya şahsen katılma talebinin bulunduğunu belirtti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 28 Şubat'a ertelendi.