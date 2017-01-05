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Doğan Holding’ten Açıklama: Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır

İSTANBUL, () Doğan Holding’ten bu sabah yapılan aramalarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; “Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in,...

Doğan Holding’ten Açıklama: Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır

İSTANBUL, () Doğan Holding’ten bu sabah yapılan aramalarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle;
“Bu sabah Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel’in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen’in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Söz konusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır”


 

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