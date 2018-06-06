Doğan Gazetecilik'in ünvanı Demirören Gazetecilik olarak değiştirildi

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirildi.

Bugün Demirören Grubu'nun gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda şirket ünvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Alınan bu karar Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na da bildirildi.

Ayrıca Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanlığına, Yıldırım Demirören yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilirken, Meltem Demirören Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç (Bağımsız üye), Orhan Kırca (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeleri oldu.

Demirören Medya Grubu'nda atamalar da yapıldı. Demirören Medya Grubu'nun Reklam Grup Başkanlığı'na Tankut Karahan getirildi. Bülent Ayanoğlu, Dijital Medya Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, Hilmi Erkal da Hürriyet Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladılar. Salih Zeki Sarıdanışment ise Genel Müdürü olarak atandı.