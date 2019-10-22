Doğalgaz kullanımı, odun ve kömür satışlarını düşürdü

YAKLAŞAN kış ayları nedeniyle, evlerinde ısınmak için soba ve şömine yakanların talep ettiği odun ve kömür satışları başladı. Kömürün tonu ortalama bin 100 liradan satılırken, odunun tonu ise 700 liradan alıcı buluyor. Kışların eskisi kadar soğuk olmaması ve ısınmada doğal gaz kullanımının artması sebebiyle satışların düştüğünü belirten Bursa Mahrukatçılar Odası Başkanı İbrahim Kurt, “Odun ve kömür fiyatları geçen yılla aynı fakat satışta hareketlilik yok, evlerde artan doğal gaz kullanımı odun ve kömür satışlarını düşürdü" dedi.



Kışların eskisi kadar soğuk olmaması ve ısınmada doğal gaz kullanımın artması odun ve kömür satışlarını düşürdü. Geçen yıldan bu yana fiyatları sabit kalan ithal kömürün tonu bin 200, yerli kömürün tonu bin, odunun ise tonu ortalama 700 liradan satılıyor. Son 2 yıldır ülkemizin batı illerinde kışların çok sert geçmediğini söyleyen Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, “Bu durum bizi oldukça fazla etkiledi. İnsanların alım gücü azaldı. Bizdeki fiyatlar geçen yılki fiyatlarla aynı. Vatandaşlar şu an elinde kalan yakıtı bitirdikten sonra yakıt almaya başlar. Şu ana kadar dükkanlarda pek fazla bir hareketlilik yok” dedi.



“GENELDE İTHAL KÖMÜR TERCİH EDİLİYOR”



İnsanların ithal kömürü daha fazla tercih ettiğini belirten Kurt, “Burada genelde yerli ve ithal kömür depoları bulunuyor. Hükümetimizin almış olduğu kararlar konusunda yerli kömüre dönüş var. Kalitesiz yerli kömürden tedirgin olduğu için insanların tercihleri fiyat farkı olmasına rağmen ithal kömürden yana oluyor. Fiyatlar odunda da kömürde de geçtiğimiz yıla göre değişmedi” diye konuştu.



“NORMAL BİR EV 1 BUÇUK TON KÖMÜRLE KIŞI GEÇİRİR”



İthal kömürlerin Gebze'den dağıtımının yapıldığını belirten Kurt, “Yerli kömürler ise genelde Soma'dan, Kütahya tarafından geliyor. Bunlar, Çevre Müdürlüğü tarafından Bursa'ya girmesine izin verilen kömürler. Odun ise orman ihalelerinden, orman köylerinden, Çanakkale tarafından geliyor. Biz de bunları alıp, kestirip vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Normal bir evde kışın 1,5 ton kömür yanar, 500 kilo da odun yanar. Odun, ateşi tutuşturmak için gerekli. Ev biraz daha muhafaza olursa bu oranlar biraz daha düşer. Normalde çocuklu bir aile bu oranlarla kışı geçirir” dedi.



VALİLİK KARARINA TEPKİ



Bursa Valiliği’nin doğal gaz hattı bulunan mahallelerde odun ve kömür kullanımını yasaklamasına tepki gösteren Kurt, “İlçelerde kaymakamlıklar tarafından hala kömür yardımları sürüyor. Depolarda da hazirandan beri odun kömür satışı devam ediyor. Böyle bir uygulamaya geçilirse alışverişini tamamlayan insanların hali ne olacak? Depolardaki mevcut kömürler ne olacak? Böyle bir karar alırken Vali beyin yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Bütün ilçelerde kömür dağıtımı yapılırken Vali beyin böyle bir karar alması çelişki. Bursa'da hava kirliliğinin en yoğun olduğu yer Yıldırım bölgesi. O da belli mahalleler. Kırsal kesimin olduğu yerlerde insanlar evlerini zaten zor yapmış, asgari ücretle geçiniyorlar. Doğal gaz bağlatma şansları yok. Mecburen kömür yakıyorlar” diye konuştu.