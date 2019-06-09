Doğal yaşamı sıcak vurdu

İZMİR'de özellikle çocuklu ailelerin ilgi odağı olan Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük tatilin son gününde de ziyaret için tercih edilen yerlerden biri oldu. Ancak öğle saatlerinde hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar yükselmesi hem ziyaretçilere hem de parkın sakinlerine zor anlar yaşattı.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, 138 türde hayvanın bulunduğu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenler, bunaltan sıcak nedeniyle açık alanlar yerine özellikle tropik yağmur ormanında vakit geçirmeyi tercih etti. Kent genelinde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 derece hissedildi. Tamamı kapalı 2 bin 345 metrekarelik alanda tropik yağmur ormanlarında geziyormuş hissine kapılan ziyaretçiler, sürüngen, timsah, kaplumbağa, papağan, koi balıkları ile tropik bitkileri yakından inceleme fırsatı buldu. Özel ısıtma ve nemlendirme sağlanan tropik yağmur ormanında ortalama 26 derece sıcaklık ve yüzde 70 nem koşulları ziyaretçi sayısını arttırdı.

KAPLANLAR DA SUYLA SERİNLEDİ

Sıcak havaya karşın ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı'nda vatandaşlar serinlemek için çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. El ve yüzlerini yıkayarak serinleyenler seyyar su satışlarını da arttırdı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki iki kaplan suyun içinde serinlerken ziyaretçiler kaplanların fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Doğal Yaşam Parkı içerisinde yer alan göletlerde kaplumbağalar, kurbağalar, su yılanları ilgi odağı oldu. Sıcaktan bunalan tavus kuşları da gölgelik alanlarda gezinmeyi tercih etti.



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