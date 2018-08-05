Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara buzlu yiyecek

İZMİR, ()- İZMİR'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan hayvanların su içindeki geçirdikleri süreler de uzamaya başladı. Buzlar içindeki meyve ve yemişler ise bu sıcak günlerde en gözde ikram oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih ediyor, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor. Sıcakların yükseldiği günlerin özel sürprizi ise içinde yiyecek ve buz bulunan özel kaplar oluyor. Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanları rahatlatmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan buzlu yiyecek kaplarında, hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyveler sunuluyor. Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı bir şekilde besleniyor, hem de serinliyor. Lemurlar, ayılar, sırtlanlar, kaplanlar ve filler, buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra serin sularda keyif yapıyor.

FOTOĞRAFLI