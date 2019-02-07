Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'ya yarıyıl tatilinde 145 bin ziyaretçi

BOLU'nun turistik bölgeleri yarıyıl tatilinde yaklaşık 145 bin kişiyi ağırladı. Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun kayak merkezi, tabiat parkları ve milli parkı yarı yıl tatilinde tatilcilerin...

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'ya yarıyıl tatilinde 145 bin ziyaretçi
BOLU'nun turistik bölgeleri yarıyıl tatilinde yaklaşık 145 bin kişiyi ağırladı.
Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun kayak merkezi, tabiat parkları ve milli parkı yarı yıl tatilinde tatilcilerin uğrak yeri oldu. Yarıyıl tatili süresince, günübirlik ve konaklamak için Kartalkaya'yı yaklaşık 60 bin, Abant'ı 48 bin 713, Gölcük'ü 34 bin 870, Sünnet Gölü'nü 207, Sülüklü Göl'ü 390 ve Yedigöller'i 600 kişi ziyaret etti. Çoğunluğunu çevre illerden gelenlerin oluşturduğu yaklaşık 145 bin kişi, kış mevsiminin doyasıya yaşandığı Bolu'da doğal güzelliklerle iç içe tatil geçirme fırsatı buldu. 
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'yı ziyaret eden 60 bin tatilci, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu pistlerde kayak yapıp, otellerin düzenledikleri eğlencelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Abant, Gölcük, Sünnet Gölü, ve Sülüklü Göl Tabiat Parkları'na gelen binlerce kişi de doyumsuz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekip, piknik yaparak Bolu'da kış tatilinin keyfine vardı. Özellikle sonbaharda fotoğraf ve gezi tutkunlarının uğrak noktası olan Yedigöller Milli Parkı ise ulaşım zorluğu nedeniyle yalnızca 600 kişi tarafından ziyaret edildi. Tatilciler, burada da sakinlik ve huzuru keşfetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328