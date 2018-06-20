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Doğal gazdan sonra askeri ittifak yapacaklar

İSRAİL, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek. Yunanistan...

Doğal gazdan sonra askeri ittifak yapacaklar
İSRAİL, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Güney Kıbrıs'a gelecek. Larnaka Zenon Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelecek bakanların, işbirliğini görüşeceği öğrenildi. Taraflar daha önce de doğal gaz konusunda ortak hareket etme kararı almıştı.
Toplantı ile ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, bölgesel güvenlik, işbirliği yapılabilecek olası alanlar ve askeri işbirliğinin daha da artırılmasını, ayrıca bu işbirliğinin siber savunmayla arama ve kurtarma alanlarıyla ilgili konularda artırılmasını görüşeceklerini söyledi.
Amaçlarının bölgede istikrar yakalamak olduğunu savunan Angelides, bunun, diğer komşu ülkelerle de bölgesel işbirliği yoluyla refah ve gelişmeyi artırmakla olabileceğini ileri sürdü. Doğu Akdeniz'de, deniz ve enerji güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Angelides, bu yönde ortak projelerin olabileceğini belirtti. Rum Bakan, "Tüm Akdeniz için önemli beklentiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konuya özel önem veriyoruz" dedi.

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