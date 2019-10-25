Doğal gaz soba satışlarını düşürdü

ERZURUM'da doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve kentsel dönüşümle birlikte yükselen apartmanlar nedeniyle sobacıların birçoğu iş yerini kapatırken, kalanlar da mesleklerini güçlükle yaşatmaya çalışıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kavaflar Çarşısı, en sessiz kış sezonuna hazırlanıyor. Bir zamanlar kış öncesi onlarca esnafın soba imalatı yaptığı çarşıda bugünlerde sadece Van, Muş gibi kentlerden alınan sobaların satışı yapılıyor. İmatatçı usta sayısının giderek azaldığı çarşıda az da olsa imalat yapan Nevzat Doğan, üretimlerinin her geçen yıl azaldığını söyledi. Kırsalda kullanılan tezek ve odun sobalarının imalatını Erzurum'da yapan iş yeri sayısının azaldığını ifade eden Doğan, kendilerinin de daha çok semaver türü ürünler yaptıklarını kaydetti. Erzurum'da tek katlı evler yerine yükselen apartmanlar ve doğal gaz kullanımının işlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Nevzat Doğan, "54 yıllık soba ustasıyım. Soba satışlarımız çok düştü. Eskiden bu çarşıda tokmak sesinden geçilmezdi. Erzurum'da soba imalatı yapan kalmadı, çırak yetişmiyor. Doğal gaz bizi çok etkiledi. Köylerden bile almıyorlar artık" diye konuştu.



