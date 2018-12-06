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Doğada yaralı ve bitkin bulunan 3 pelikan tedaviye alındı

Mesut MADAN/BURDUR, () - KÜTAHYA'da doğada bitkin ve yaralı halde bulunan 3 pelikan, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Merkez sorumlusu Öztürk Sarıca, pelikanları iyileşmelerinin ardından doğaya...

Doğada yaralı ve bitkin bulunan 3 pelikan tedaviye alındı

Mesut MADAN/BURDUR, () - KÜTAHYA'da doğada bitkin ve yaralı halde bulunan 3 pelikan, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Merkez sorumlusu Öztürk Sarıca, pelikanları iyileşmelerinin ardından doğaya bırakabileceklerini söyledi.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğada yaralı halde bulunan 3 pelikanı geçen hafta Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Birinde enfeksiyon tespit edilen, diğerinin sol kanadı kırık olan pelikanlardan üçüncüsünün ise yeterli beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edildi. Merkezde tedaviye alınan pelikanlar iyileşmelerinin ardından doğaya bırakılacak.
'BİR İKİ AYA KADAR DOĞAYA BIRAKABİLECEĞİZ'
Merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, pelikanların çok hızlı iyileşme sürecinde olduklarını söyledi. Pelikanların Kütahya merkezdeki bir gölette bulunduktan sonra tedavi ve rehabilitasyon için kendilerine getirildiğini anlatan Sarıca, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta getirilen pelikanlardan biri enfeksiyona uğramış, şu an tedavisi devam ediyor. Bir diğerinin uçuş durumu iyi, beslenmesini yapıyoruz. Bir iki aya kadar doğaya bırakabileceğiz. Üçüncüsünün ise kanadında problem var. Onun tedavisi daha uzun sürecek ama geldikleri günle bugün arasında çok ciddi değişim var" dedi.
'DAHA HIZLI TEDAVİ EDİLMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Pelikanların rehabilitasyon ve tedavi şanslarının yüksek olduğunu aktaran Öztürk Sarıca, "Önümüzdeki günlerde tedavi ve rehabilitasyon dönemini değerlendirip, büyük kafese alarak daha hızlı tedavi edilmelerini sağlayacağız. Büyük kafesteki uçuşlarına baktıktan sonra ya Burdur Gölü'ne bırakacağız ya da Kütahya'ya geri göndereceğiz" diye konuştu.

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