Doğada yaralı bulunan yırtıcı kuşlar tedavi altında

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta çetin kış koşullarında aç kalan ve çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Sivas Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen kuşlardan halen 1 kartal, 4 kızıl şahin ve 2 atmacanın açık yaraları tedavi ediliyor.

Veteriner Şahin Alıcı, yaralı yırtıcı kuşların bir süre burada kalacağını ve daha sonra ileri tektik ve tedavi için Kayseri'ye gönderileceğini söyledi. Alıcı, "Kuşlarda genellikle kırık kanat vakasına sıkça rastlıyoruz. Biz burada hayvanların ön tedavilerini yaptıktan sonra Kayseri'de bulunan rehabilite merkezine göndereceğiz" dedi.

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